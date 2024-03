Estados Unidos vive el supermartes, un día crucial de las primarias: ¿por qué?

Este martes, es el día grande de las primarias presidenciales en Estados Unidos, una fecha clave conocida como supermartes en la que se reparte el mayor número de delegados en un solo día –más del 35 por ciento– y que puede dejar las candidaturas prácticamente resueltas para Joe Biden y Donald Trump.



Si bien las primarias presidenciales empezaron el 15 de enero en Iowa para los republicanos y el 3 de febrero en Carolina del Sur para los demócratas, desde entonces han votado solo un puñado de estados. Estas fechas tradicionalmente han servido para que se vayan definiendo los favoritos y para que los candidatos con menos apoyo se retiren.



Así ocurrió este año con las republicanas, donde Ron DeSantis, Chris Christie y Vivek Ramaswamy se retiraron de la contienda. Y si bien la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, la única candidata republicana que sigue en carrera contra el expresidente Donald Trump, logró el domingo su primera victoria en unas primarias tras proclamarse vencedora en la capital estadounidense, Washington D. C., el sistema tiende a premiar a los favoritos y ha reducido casi a la nada las posibilidades de Haley.



Para los demócratas, el suspenso es aún menor, ya que el presidente saliente Joe Biden debería ser el candidato del partido.



Para entender cómo funciona el sistema se debe partir de que en Estados Unidos, para resultar elegidos, los candidatos presidenciales deben obtener una cantidad de delegados sin que importe el número exacto de votos.



En ese sentido, las primarias republicanas y demócratas que se celebran cada cuatro años permiten elegir delegados que acudirán a la convención nacional del partido. Son ellos quienes nominan al candidato oficial.



El número de estados que participan en el supermartes no es siempre igual y este 2024 lo hacen 15 estados cuyo principio es el mismo: el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos gana y se los lleva todos. Por lo tanto, aun si quedara bien posicionado en segundo puesto, puede equivaler a cero delegados.



Entre los que se destacan están California y Texas, y también habrá cita electoral en Alabama, Colorado, Alaska, Arkansas, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Massachusetts, Minnesota, Utah, Vermont y Virginia. Además, también saldrán a la luz pública los resultados del caucus de Iowa. Además de esos estados, los votantes demócratas en el extranjero y en los territorios de Samoa Americana y de las Islas Marianas del Norte también podrán elegir a su candidato hoy.



“El supermartes va a incluir a Texas y a California, que son los dos estados más grandes y los que aportan muchos delegados. Por eso, será una fecha muy importante, especialmente para los republicanos, porque es allí donde hay mayor competencia. Sin embargo, el favoritismo de Trump es tal que es probable que hoy lo único que haga es confirmar la tendencia a su favor”, explica el académico de la Universidad de La Sabana Cristian Rojas.



Los republicanos elegirán a 865 de los 2.429 delegados convocados a la Convención Nacional Republicana del próximo julio en Milwaukee (Wisconsin), es decir, un 35,6 por ciento del total. Por su parte, los demócratas eligen en esta fecha a 1.439 de los 3.934 delegados que proclamarán a su candidato en la Convención Nacional Demócrata de agosto en Chicago (Illinois).

Votaciones en Estados Unidos. Foto: Emily Elconin/Bloomberg

Cuentas de Biden y Trump

Sobre la duda de si puede Biden ganar las primarias en el supermartes, la respuesta es no.



Aunque Biden gane todos los delegados en juego (hasta ahora solo se le han escapado dos en las primarias de Míchigan), al sumar sus actuales 206 se quedaría en 1.645, todavía a 323 de la cifra mágica de 1.968 que da la candidatura demócrata. Lo más probable es que ante la falta de oposición de peso, Biden consiga el número necesario de delegados para considerarse ganador de las primarias el 19 de marzo, cuando hayan elegido sus delegados otra media decena de estados.



¿Y Trump? Tampoco. Aunque el expresidente domina las primarias republicanas sin contratiempos, la presencia de Nikki Haley en la contienda está retrasando el día en el que el expresidente pueda cantar victoria.



Trump suma ahora mismo 244 delegados y antes del supermartes los republicanos todavía tienen que elegir a otros 29 en los caucus de Dakota del Norte. Aunque Trump se llevara absolutamente todos los delegados –algo improbable–, aún no llegaría a los 1.215 que necesita para proclamarse candidato.



Haley, quien lleva semanas soportando la presión de gran parte del partido para que se retire de la contienda luego de sus sucesivas derrotas, suma 43 delegados sin considerar su triunfo en Washington. No obstante, la exgobernadora se ha marcado la fecha de hoy como la meta para demostrarles a donantes y votantes que puede sostener su candidatura ante el recelo que supone para algunos que Trump se vuelva a presentar.



Pero si el expresidente arrolla a lo largo y ancho de los estados llamados a las urnas, será muy complicado para Haley justificar seguir en la contienda.



