La pandemia del covid-19 aumentó las oportunidades de teletrabajo y cambió cómo y dónde trabajan las personas en todo el mundo.



Sin embargo, los viajeros pueden tener dificultades para ingresar en Estados Unidos si pretenden teletrabajar con ciertos tipos de visas. A continuación, encontrará algunas respuestas a las preguntas que pueda tener sobre la posibilidad de teletrabajar al viajar a Estados Unidos.



¿Está permitido el teletrabajo con la visa de visitante B1B2?



El teletrabajo a tiempo completo no está permitido con una visa B1B2, porque el propósito principal de su estadía en Estados Unidos se consideraría trabajo. Esto es independientemente de si le pagan en dólares estadounidenses o en moneda extranjera. Por ejemplo, un viajero que teletrabaja tiempo completo para su empleador extranjero durante la semana y viaja los fines de semana no es un turista. Este viajero está primordialmente trabajando y tendría que buscar una clase de visa que le permita trabajar en Estados Unidos.



¿Cuál es un ejemplo de teletrabajo o trabajo a distancia permitido con una visa B1B2?



La naturaleza de su trabajo a distancia debe ser circunstancial o no planificada. Por ejemplo, digamos que está de vacaciones en Orlando y su jefe le envía un correo electrónico urgente. Al responder al correo electrónico de su jefe mientras está de vacaciones, está realizando un teletrabajo circunstancial y no planificado. Este tipo de trabajo a distancia ocasional, como responder a un correo electrónico o atender una llamada telefónica, está permitido.



¿Puedo teletrabajar si voy a reuniones de trabajo?



Los viajeros con una visa B1B2 pueden asistir a reuniones de negocios, conferencias o negociaciones comerciales en Estados Unidos. Su empleador estadounidense o extranjero puede cubrir el costo de su alojamiento, gastos y alimentación. Los viajeros pueden realizar teletrabajo circunstancial durante este tiempo.



¿Qué pasa con otras clases de visa?



El teletrabajo a tiempo completo en Estados Unidos sólo está permitido si primero ha obtenido una autorización de empleo aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional. Esto es posible en circunstancias limitadas bajo algunos tipos de visa, por ejemplo, ciertos tipos de visa para dependientes. El teletrabajo a tiempo completo mientras estudia con una visa F1, o participa en un intercambio cultural con una visa J1, no está permitido independientemente de si recibe un salario en Estados Unidos o en el extranjero.



El teletrabajo ofrece una gran oportunidad para que muchas personas trabajen desde cualquier lugar, pero los viajeros deben solicitar una autorización de empleo antes de realizar un trabajo a distancia de tiempo completo en Estados Unidos. Esperamos que disfrute de su visita a Estados Unidos.



