Estados Unidos prohibió nuevamente un producto de Apple, ¿cuál es?

La disputa legal entre Apple y Masimo por el sistema de medición del nivel de oxígeno en sangre que poseen dos modelos de Apple Watch sumó un nuevo capítulo. Luego de que sobre el final de 2023 el gigante tecnológico había conseguido levantar temporalmente la prohibición para venderlos, apareció un nuevo fallo en su contra.

El enfrentamiento judicial se remonta a 2020, cuando Masimo, empresa especializada en tecnologías de la salud, apuntó contra Apple por el sistema para medir el oxígeno en sangre, que según la demanda viola la patente que registró la compañía. Desde entonces, una serie de fallos y análisis llegaron hasta una prohibición de los modelos Series 9 y Ultra 2 de Apple Watch, que cuentan con esta función, realizada por el Centro Internacional de Comercio (ITC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, sobre el final del 2023 una corte de apelaciones levantó temporalmente la medida y le dio al ITC hasta el 10 de enero a un pedido de Apple para mantener habilitada la venta mientras se realiza todo el proceso legal. Ante ese panorama, la compañía fundada por Steve Jobs había anunciado que este jueves volverían los modelos retirados a la venta, aunque sin el sistema de medición de oxígeno en sangre.

No se podrán vender los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en Estados Unidos

Cuando todo estaba listo para reactivarse, la compañía de la manzana se sorprendió con un nuevo fallo de la corte de apelaciones, que reinstauró la prohibición de vender los modelos de la controversia mientras se llevan a cabo las distintas instancias de la resolución judicial.

Los Apple Watch Series 9 y Watch Ultra 2 no podrán venderse hasta nuevo aviso Foto: Apple

De esta manera, Apple no podrá vender estos dos modelos de su línea de relojes, ni siquiera sin la herramienta para medir el nivel de oxígeno en sangre. Esto significa una pérdida millonaria que la empresa no sabe cuándo podrá levantar. Más allá de esto, sí podrá continuar con la comercialización no solo de modelos más antiguos, sino también de la línea más económica de los Series 9 y Ultra 2, la cual no cuenta con la función que generó discordia.