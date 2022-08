Estados Unidos le puso fin a las excursiones para visitar Hyperion, certificado como el árbol más alto del mundo por Guinness World Records.



Con una altura de 116,07 metros, la agencia de récords internacionales certificó en 2019 a este árbol ubicado en el Parque Nacional Redwood, en California, como “el árbol más alto que vive actualmente”.



Este árbol fue descubierto en 2006 y desde entonces había recibido la visita de miles de turistas y locales que deseaban conocerlo.



Pero el daño del hombre llevó a que las autoridades del Parque Redwood prohibieran la visita al árbol. Hace unos días, anunciaron que quien decida irse de excursión a la zona en la que se encuentra Hyperion será multado y enviado a la cárcel.



La persona que sea encontrada en los alrededores del árbol más alto del mundo tendrá que pagar una multa de 5.000 dólares, más de 21,5 millones de pesos colombianos, y enfrentará una pena de prisión de seis años.



Árbol Sequoia sempervirens, en California. Foto: Istock

Las razones



En un comunicado emitido a través de la página web de Parques Naturales de California, las autoridades informaron que la popularidad que han ganado el árbol y sus senderos cercanos gracias a blogueros o promotores de viajes ha llevado a que el hábitat del árbol Hyperion haya sido devastado.



“El bosque alrededor de Hyperion ha sido pisoteado y dañado por excursionistas mal informados”, se lee en el comunicado.



A esto se suma, según las autoridades del parque, que durante las excursiones varios turistas han usado la zona como baño y han dejado sus desechos en el bosque.



“Había basura y la gente estaba creando aún más senderos laterales para usar el baño. Dejan papel higiénico usado y desechos humanos. No es algo bueno, no es una buena escena”, dijo Leonel Argüello, jefe de Recursos Naturales del parque, al diario local San Francisco Gate.



Un solo visitante puede hacer un cambio negativo drástico en un entorno FACEBOOK

TWITTER

Las visitas, dijo Argüello, “estaban teniendo un impacto en la vegetación y potencialmente en el sistema de raíces del mismo árbol”.



Según el parque, varias personas también estaban arriesgando su vida para llegar hasta el árbol más alto del mundo, pues no hay un sendero oficial para llegar al mismo.



Para llegar hasta allí, se debe caminar por el bosque, un espacio en el que las personas no tienen recepción de celular para comunicarse en caso de perderse o de sufrir alguna lesión.



“Los bosques crecen por centímetro y mueren por pie. Un solo visitante puede hacer un cambio negativo drástico en un entorno. Aunque puede sentir que no está teniendo un impacto, muchas personas que hacen un pequeño cambio crean un efecto duradero y devastador”, indicó el parque en el comunicado.



🚫🌳Multa de 5.000 euros para el que se acerque al árbol vivo más alto del mundo: el Hyperion



El área que rodea a la sequoia de 116 metros está especialmente protegida después de que el turismo masivo dañase la zona, un parque natural estadounidense. 👉https://t.co/aKFMICKAYa pic.twitter.com/mZl7DxDFSJ — La Vanguardia (@LaVanguardia) August 2, 2022

Por eso, la determinación de las autoridades para proteger este bosque, que según Guinness Récord podría tener entre 600 y 800 años, fue prohibir las visitas y castigar con multas y cárcel a quienes violen la medida.



El cierre se hará de forma indefinida. Y aunque la noticia ha dejado tristes a cientos de excursionistas que querían conocer el árbol poseedor del récord, se espera que sea una medida efectiva para proteger este entorno natural.

