La batalla en Washington por el futuro del presidente del BID

Por estos días, en Washington se viene cocinando toda una batalla por el futuro del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.



Cabe recordar que Claver-Carone terminó llegando a la cabeza de esta prestigiosa institución financiera a mediados del año pasado, luego de una intensa polémica que acabó dividiendo no solo a los países de la región, sino a los políticos en la capital estadounidense.



Primero, porque la designación de Claver-Carone, un cubanoamericano, terminó rompiendo una regla no escrita del BID y bajo la cual este cargo debía recaer en un latinoamericano.



Y, segundo, porque el funcionario, que trabajó para el presidente Donald Trump como asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, era visto por muchos como una figura controvertida por sus posiciones frente a Cuba, Venezuela y una visión de la región que no todos comparten.



Tanto es así que el anterior presidente del BID, el colombiano Luis Alberto Moreno, bloqueó la designación de Claver-Carone en dos oportunidades cuando fue propuesto para ocupar el segundo cargo de mayor relevancia en el BID.

Pero Trump, haciendo uso de la mayoría accionaria en esta institución, logró imponer su nombre pese a que los demócratas pidieron no hacerlo o al menos esperar hasta que se conociera el resultado de las pasadas elecciones presidenciales en EE. UU.



“Claver va a politizar el BID y además no está calificado para el cargo. Esto no va terminar bien”, le dijo a El TIEMPO en su momento un alto asesor en el Senado estadounidense.



Y sucedió lo que muchos anticiparon. Joe Biden ganó las elecciones, los demócratas asumieron el control del Congreso y ahora, la suerte y gobernabilidad de Claver-Carone, y, por ende, de un importante prestatario para América Latina, han quedado en el aire, justo en un momento crítico.



En la segunda semana de marzo, el BID debe reunirse para discutir la recapitalización del Banco, que recibió su última infusión de dinero hace 10 años y ahora quiere pasar su capacidad de préstamo de los US$ 12.000 millones actuales a más de US$ 20.000 millones.



El problema es que para lograrlo necesitan que EE. UU., como principal socio, lidere el proceso y ponga buena parte de esos recursos. Pero en la administración Biden no hay mucho apetito para avanzar en esa dirección. Y tampoco entre los demócratas del Congreso, que deben aprobar los recursos que se pacten durante el proceso de recapitalización.



De hecho, varios senadores han condicionado ese respaldo a que Claver- Carone salga del Banco. Asunto problemático, pues el presidente fue electo por un periodo de cinco años y tendría que ser forzado a renunciar por los países miembros.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es renuente de mantener a Carone en el cargo. Foto: Doug Mills / EFE

Aunque la administración Biden tiene un especial interés por el desarrollo de América Latina, ve en Claver-Carone un enemigo de sus políticas, pues fue precisamente él quien, durante sus años con Trump, acabó con toda la política de acercamiento con Cuba que lideró Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama.



Juan González, un colombiano que en ese entonces trabajaba en la oficina de Biden como asesor para la región, fue quien diseñó ese proceso, que terminó en la normalización de las relaciones tras décadas de hostilidades.



Bajo el gobierno Trump esa política no solo se deshizo, sino que Cuba terminó incluida nuevamente en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pero ahora González ocupa el mismo cargo que ocupaba Claver- Carone en sus años en la administración republicana.



No obstante, hace pocos días Daniel Runde, vicepresidente del Centro para Estudios Estratégicos Internacional, un centro de pensamiento de orientación republicana, escribió una columna en la que le pidió a la administración Biden hacer a un lado sus rencores y pensar en el bienestar de la región.



Según Runde, la región ha sido devastada por la crisis desatada por la pandemia de covid-19 y, por lo tanto, es vital que el BID tenga el capital necesario para dar una mano.



“Biden tiene dos caminos. Puede votar ahora por enfrentar los problemas de la región o gastarse otro año en intrigas políticas, campañas ocultas y reuniones, tratando de remover a Carone. Dada la urgencia de los problemas de la región, sería preferible que deje que Carone complete su periodo y se enfoquen en dar ayuda a la región cuando más lo necesita”, dijo Runde.



Pero Mark Feierstein, que también trabajó para Obama en el mismo cargo que ocupó Claver-Carone con Trump, no lo ve así. “Vale preguntarse si el banco puede manejar un incremento de capital para ayudar a los países con el covid, cambio climático y reforma educativa sin un liderazgo calificado para hacerlo”, anotó Feierstein.



Y en la oficina del Senador Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Apropiaciones del Senado, encargada de aprobar todos los fondos, piensan algo similar. A estas alturas no está claro si Biden piensa usar su músculo para frenar la recapitalización del BID o si terminará cediendo para no afectar a América Latina.

