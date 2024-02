Estados Unidos: ¿por qué fallo puso en riesgo tratamientos de fertilidad en Alabama?

Una nueva batalla por los derechos reproductivos de la mujer, con profundas implicaciones políticas y sociales, se desató en Estados Unidos luego de que la Corte Suprema de Justicia del estado de Alabama decretó que los embriones humanos son personas y que aquellos que los destruyan, por lo tanto, pueden ser acusados de asesinato.



El fallo, el primero de este tipo en la historia del país, puso en jaque tanto a las clínicas de fertilidad como a doctores y pacientes en este estado que recurrían a la fecundación in vitro como alternativa para producir un embarazo.

Aunque la decisión del tribunal del pasado 20 de febrero no prohíbe este método de fecundación, expertos y otros jueces en esta misma corte (que discreparon del fallo) sostienen que la práctica ya no será posible en Alabama y genera un mal precedente, pues terminará siendo replicada en otros estados donde avanzan medidas similares.



"Ningún proveedor médico racional continuaría brindando servicios para crear y mantener embriones congelados sabiendo que debe continuar manteniendo dichos embriones congelados para siempre o arriesgarse a la pena de una demanda según la Ley de Muerte Injusta de un Menor. No hay duda de que hay muchos ciudadanos de Alabama que soñaban con ser padres y ya no tendrán esa oportunidad ", escribió el juez de la Corte Suprema de Alabama, Greg Cook, al presentar su opinión disidente.



Eso tanto por un tema legal -la amenaza de cárcel- como por un tema de costos, pues los procedimientos de fertilización in vitro se volverían prohibitivos para la gran mayoría dado el alto riesgo legal y la factura que tendrían que pagar por el almacenamiento indefinido.

El fallo puso en jaque tanto a las clínicas de fertilidad como a doctores y pacientes en este estado que recurrían a la fecundación in vitro como alternativa para producir un embarazo.

De hecho, tras la decisión, ya por los menos tres centros médicos en Alabama que ofrecían el método han suspendido todos los procedimientos y ahora estudian sus alternativas para los miles de embriones que se encuentran “crio-preservados”, es decir, congelados a muy bajas temperaturas.



La decisión de la Corte emana de un caso que arrancó en el 2022 cuando tres parejas demandaron a una clínica por la destrucción accidental de sus embriones. Las parejas, que se habían sometido a tratamientos in vitro para tener hijos, dejaron al cuidado de esta clínica el resto de sus embriones con la intención de utilizarlos en el futuro.



Estas alegan, sin embargo, que en diciembre del 2020 una paciente del hospital de Mobile (Alabama) ingresó a la clínica de fertilidad sin autorización y extrajo varios embriones del vivero criogénico que se le terminaron cayendo al piso y causando su destrucción. Los padres demandaron a la clínica usando como base para la querella la “Ley de Muerte Injusta de un Menor, una norma que se aprobó tras un referendo constitucional del 2018 donde se reconoció la santidad y derechos de los niños que no han nacido” y quedó prohibida, por lo tanto, la práctica del aborto.



Tres parejas demandaron a una clínica por la destrucción accidental de sus embriones.

Pese a ello, la reforma fue inconstitucional hasta el verano del 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia del país tumbó la mítica Roe vs. Wade, una decisión previa de esta misma corte que había legalizado esta práctica en el país desde 1973.



Inicialmente, un tribunal de primera instancia en Alabama desestimó sus reclamos fallando que los “embriones in vitro crio-preservados involucrados en este caso no encajaban dentro de la definición de ‘persona’ o ‘niño’”.



Pero en un sorprendente cambio de dirección, la Corte Suprema desestimó ese fallo decretando que los “niños extrauterinos” – o niños no nacidos “ubicados fuera de un útero biológico en el momento de su muerte” – son niños, y están cubiertos por la Ley de Muerte Injusta de un Menor.



Palabras más palabras menos, los embriones, independientemente de donde se encuentren, son personas protegidas por la ley y su derecho, así sea por una decisión de los padres, equivale a un asesinato.



De acuerdo con Dana Sussman, subdirectora ejecutiva del grupo de defensa legal Pregnant Justice, esto hace parte de una misma “cruzada estratégica que busca afianzar la ideología de la personalidad fetal y cuyo fondo es controlar las decisiones que pueden o no tomar las mujeres sobre su propio cuerpo”.



Expertas aseguran que el fondo de esta medida es controlar las decisiones que pueden o no tomar las mujeres sobre su propio cuerpo.

Para Sussman, ya no solo se está prohibiendo el aborto en algunos estados, sino, desde ahora, la fertilización in vitro y las medicinas para interrumpir embarazos.



Según ella, si bien los grupos anti-aborto o pro-vida llevaban años abogando por su causa, esta solo se materializó con la elección de tres jueces conservadores a la Corte Suprema de Justicia durante la administración de Donald Trump que terminaron por inclinar la balanza para la abolición de Roe. Vs Wade en el 2022.



Algo con lo que coincide el presidente Joe Biden. “Hoy, en el 2024, las mujeres en Estados Unidos son rechazadas en las salas de emergencia y obligadas a viajar cientos de millas para recibir atención médica, mientras los médicos temen ser procesados por practicar un aborto. Y ahora, un tribunal de Alabama puso en riesgo el acceso a algunos tratamientos de fertilidad para familias que intentan desesperadamente quedar embarazadas. El desprecio por la capacidad de las mujeres para tomar estas decisiones por sí mismas y sus familias es escandaloso e inaceptable. No se equivoquen: este es un resultado directo de la anulación del caso Roe v. Wade”, dijo el presidente.



El tema, en cualquier caso, es altamente explosivo y con seguridad hará parte de la actual campaña electoral. Aunque la decisión de la Corte Suprema del 2022 fue aplaudida por los conservadores y grupos religiosos del país, se tradujo en derrotas electorales para el Partido Republicano incluso en estados donde son mayoría.

Según ella, la causa de los grupos anti-aborto se materializó con la elección de tres jueces conservadores a la Corte Suprema de Justicia durante la administración de Donald Trump.

Y las reacciones a la noticia de políticos en el partido dejaron claro que es un tema que les preocupa. El Senador Tim Scott, que suena como posible fórmula a la vicepresidencia para Trump, eludió una pregunta sobre el fallo, alegando que no había “estudiado el tema”, mientras que Nikki Haley, rival del expresidente en la carrera por la nominación republicana, se mostró en desacuerdo con la decisión.



Por su parte Tommy Tuberville, senador republicano que representa a Alabama en el Congreso, reconoció que la situación era “difícil” para las mujeres y cuando se le preguntó qué les diría a las mujeres que no tendrán acceso a un tratamiento de fertilización in vitro respondió: “Eso es desafortunado”.



Aunque no es claro si este nuevo debate terminará siendo determinante a la hora de contar los votos en noviembre, no hay duda de que Estados Unidos está experimentando una profunda fractura que divide a su sociedad.



“La decisión deja aún muchas preguntas en el aire. Falta ver, por ejemplo, su impacto en otros estados y entre todo este sector de la industria que se dedica a tratamientos de fertilidad. Pero lo que sí es claro que es Estados unidos es cada vez más un país donde los derechos reproductivos de las personas dependerán del estado donde se viva”, afirma Bárbara Collura, presidenta de la Asociación Nacional para la Infertilidad.

