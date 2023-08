Según las nuevas estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que fueron conocidas en exclusiva por este diario, el número de arrestos de indocumentados colombianos en Estados Unidos, especialmente en la frontera sur, continuó en trayectoria descendente durante el mes de julio.



De acuerdo con la CBP durante ese mes, las detenciones sumaron 6.627, de los cuales 5.952 fueron registradas en este punto de entrada.



Si bien las cifras de julio marcan un ligero repunte con respecto al mes anterior (junio) cuando se documentaron 5.384, se trata de la segunda más baja que se registra desde enero del año 2022 (4.328) y representa un tercio de la cantidad de arrestos que se venían realizando en promedio a lo largo de los últimos 18 meses.



En mayo, por ejemplo, la cantidad de detenidos había alcanzado más de 18.000.



El número es bajo, además, si se compara con julio del año pasado cuando fueron arrestados 14.015 colombianos. En términos generales, la nueva estadística rompe con la tendencia al alza de los últimos dos años fiscales en Estados Unidos, donde se batieron todos los récords previos en cuanto a detenciones.



En el año fiscal 2022 la patrulla fronteriza arrestó a más de 130 mil colombianos mientras que en este 2023 ya van 1'434.617, una cifra récord en por lo menos 30 años de este tipo de estadísticas.



Si bien no son claras las razones tras el bajonazo que se viene presentando desde el mes de junio, hay varios factores podrían estar influyendo. Por un lado, están las nuevas medidas migratorias que viene aplicando la administración de Joe Biden desde el fin en mayo del llamado Título 42 y que ahora prevén fuertes castigos para las personas que hayan sido arrestadas sin haber solicitado anteriormente un asilo en el país que les sirvió de tránsito para llegar a Estados Unidos.



La deportación en estos casos -a partir del 11 de mayo- implica que la persona ya no podrá ingresar a Estados Unidos o solicitar cualquier tipo de visa migratoria en por lo menos cinco años.



Estados Unidos también está exigiendo la obtención de una cita a través de una aplicación que estrenó en mayo y es condición para que no les nieguen el asilo de manera automática y, al parecer, se les está recomendando a los colombianos y a otras nacionalidades permanecer en México hasta obtener esa cita antes de hacer la travesía.



Adicionalmente, en el caso concreto de los colombianos, el anuncio del Departamento para la Seguridad Interna de un programa de reunificación familiar para los connacionales con parientes en Estados Unidos y los esfuerzos de los gobiernos de ambos países para ampliar las oportunidades de migración legal podrían haber comenzado a tener un impacto en el flujo.



Así mismo, otros factores, como las temperaturas extremas que se vienen registrando en esta zona del país se mencionan como posibles causas del descenso. Hace algunas semanas, de hecho, la patrulla fronteriza reportó que una colombiana había muerto tras intentar atravesar la frontera en uno de los días más calurosos del verano.



Aún así el desplome de la migración de los colombianos es particular si se compara con las cifras de inmigración ilegal de otras nacionalidades. Si bien en junio se presentó un descenso en la cantidad de inmigrantes detenidos frente al mes anterior (de 275 mil en mayo a 211 mil), los arrestos en julio volvieron a subir a 245 mil, que es una cifra similar a la del mismo mes en el 2022 (239 mil).



Sin embargo, en el caso de los colombianos, siguió siendo un 200 por ciento más baja cuando se compara con julio del año pasado y con mayo del presente.



El aumento de la migración de colombianos a Estados Unidos a través de la frontera sur es un fenómeno relativamente nuevo en la historia de ambos países.



Antes de agosto del 2021, en esta zona las autoridades registraban menos de 500 arrestos mensuales. A partir de ese mes, sin embargo, el número comenzó a crecer de manera sostenida hasta alcanzar un máximo histórico de 19.862 en mayo del año pasado.



De acuerdo con los expertos, muchos factores, entre ellos tendencias regionales, explicarían el éxodo.



No obstante, todos coinciden en que el elemento central ha sido económico y consecuencia de la crisis que causó la pandemia de covid-19 a partir de marzo del año 2020.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68