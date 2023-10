¿Trump puede convertirse en nuevo presidente del Congreso tras destitución de McCarthy?

¿Puede Donald Trump convertirse en el nuevo presidente del Congreso tras la destitución este martes en la noche de su líder Kevin McCarthy?



En teoría sí, y es precisamente lo que están pidiendo ahora varios legisladores del Partido Republicano, entre ellos Marjorie Taylor-Greene, quien ya anunció que solo dará su voto afirmativo por el expresidente estadounidense.

Sobre el papel, se trata de algo viable pues las reglas de la Cámara de Representantes no exigen que su speaker o presidente sea uno de sus miembros. Solo que sea elegido por una mayoría de votos.



De hecho, fue una posibilidad que se ventiló en enero, cuando la misma facción extrema del partido que terminó por tumbar a McCarthy se opuso a su nominación y fueron necesarias 15 rondas de votación antes de resultar electo.



"Cuando la Cámara se vuelva a reunir mi primera acción será nominar a Trump como speaker. Trump ha sido el mejor presidente de EE. UU. que he visto en mi vida y tiene un récord demostrado a la hora de poner a EE. UU. en el primer lugar", dijo el representante de Texas Troy Nehls, haciendo eco a los comentarios de Greene y del congresista de la Florida Greg Steube.



Facebook Twitter Linkedin

El representante Matt Gaetz (izq.), quien propuso la destitución del presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Kevin McCarthy (der.). Foto: AFP

Aunque históricamente la Cámara de Representantes siempre ha elegido a uno de sus miembros como su líder, la Constitución no previene el ascenso de alguien que no lo es y de allí la posibilidad.



Para algunos, la movida podría tener hasta sentido —al menos para Trump—, pues daría aún más visibilidad a su candidatura para la presidencia del 2024 y en cierto sentido lo protegería de los cinco procesos judiciales que hoy enfrenta en diversas cortes del país.



De momento, el expresidente Trump no se ha pronunciado al respecto. Pero en enero cuando se le planteó la misma pregunta dijo no estar interesado. Y lo más probable es que ahora tampoco.



Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: AFP

En gran parte porque su elección no estaría garantizada. A pesar de que controla el partido y tiene muchos simpatizantes en la Cámara, hay muchos republicanos electos en distritos moderados que no lo quieren pues podría hundir sus chances de una reelección.



Dada la pírrica mayoría de los republicanos en la Cámara Baja —221 votos contra 212 de los demócratas—, necesitaría el apoyo de prácticamente todos los miembros de la colectividad para hacerse con el martillo.

Y, de llegar a lograrlo, lo que ya era un Congreso dividido hasta la médula se tornaría en un campo de batalla. Por no hablar de los conflictos de interés pues, como presidente de la Cámara, sería el encargado de liderar el proceso de destitución que ya se adelanta contra el presidente Joe Biden, su rival en las elecciones del año entrante.



Si bien la Cámara ha entrado en territorio desconocido —nunca antes se había destituido a su presidente—, pocos creen que opten por este explosivo camino.



De momento, eso sí, toda la actividad legislativa está paralizada hasta que logren ponerse de acuerdo en un sucesor para McCarthy.



Facebook Twitter Linkedin

Por ahora, toda la actividad legislativa está paralizada. Foto: EFE

Esto no se ve fácil pues cualquier nombre que surja tendrá que contar con el respaldo de casi todos los miembros de un partido que acaba de hacer implosión y donde los mismos que tumbaron a McCarthy volverán a ser decisorios.



Varios nombres, no obstante, se han comenzado a ventilar. El que más suena, por ahora, es el de Steve Scalise, actualmente el republicano de más alto rango tras la salida de McCarthy.



Scalise, cuyo nombre se ventiló en enero, cuenta con el apoyo de algunos de los miembros del Freedom Caucus —la facción extrema que se opuso a McCarthy— y sería una opción ideal para salir del impasse en el corto plazo.



El problema es que en agosto anunció que le habían diagnosticado un cáncer de sangre y estaba en pleno tratamiento.



Facebook Twitter Linkedin

Patrick McHenry reemplazará a McCarthy hasta que haya un nuevo líder de la Cámara Baja de Estados Unidos. Foto: AFP

Para los republicanos sería desastroso tener que atravesar por una tercera elección para el cargo de speaker en caso de que la enfermedad avance y no pueda continuar.



También se menciona a Tom Emmer, el actual número tres, al presidente de la Comisión de Reglas, Tom Cole; y Patrick McHenry, presidente pro tempore al que se eligió este martes, pero cuya función por ahora es la de conducir el proceso para la elección de una nueva cabeza.Estos tres, sin embargo, son cercanos a McCarthy, algo que probablemente los descalifica ante el Freedom Caucus.

Facebook Twitter Linkedin

Tom Emmer es otro de los nombres que suenan para reemplazar a McCarthy. Foto: AFP

El otro posible contendor es el representante Jim Jordan. Aunque no hace parte del Caucus, fue uno de sus integrantes y es visto como muy radical por los miembros más moderados del partido.



En cualquier caso, el proceso que se avecina luce tortuoso. Sin importar el nombre, el nuevo presidente tendrá que lidiar con los mismos problemas que tenía McCarthy: un partido que es rehén de los designios de un grupo minoritario que tiene el poder, como ya se demostró, para destituir a cualquier speaker que no los acate.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68