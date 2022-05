El presidente Joe Biden sorprendió a muchos este lunes al anunciar el levantamiento de algunas de las restricciones contra Cuba que se habían reimpuesto durante los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca.



(En contexto: Estados Unidos levanta algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela)



Así mismo un reporte del diario Miami Herald indicó que Biden también aliviará próximamente algunas de las sanciones que pesaban contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En el caso de Cuba está el restablecimiento de vuelos comerciales a ciudades diferentes a La Habana, la suspensión de un límite de US $1.000 dólares cada tres meses sobre las remesas que se podían mandar a la isla y la reanudación del programa de reunificación familiar.



Sobre lo de Venezuela aún se conocían pocos detalles pero se habla de dos tramos: un primero en el que se reducirían algunas sanciones que permitirán aliviar la situación del pueblo venezolano a cambio del restablecimiento de los diálogos con la oposición en México. Y un segundo, más profundo y que incluye las exportaciones de petróleo, que dependerá de los avances en esa mesa.

Facebook Twitter Linkedin

Vista de las protestas en Cuba durante el 2021. La represión contra esos movimientos fue condenada por la Casa Blanca. Foto: YAMIL LAGE / AFP

El anuncio está relacionado a las dificultades que ha planteado la Cumbre para Biden FACEBOOK

TWITTER

El por qué de las decisiones de Biden es algo que todavía es materia de discusión.



Pero hay varias razones que saltan a la vista. Entre ellas, la Cumbre de las Américas que se realizará el mes entrante en Los Ángeles y el siempre polémico tema migratorio.



Aún antes de ganar las elecciones, Biden había prometido que reversaría las medidas tomadas por Trump tanto en el caso de Cuba como Venezuela.



(Le puede interesar: Las reacciones en Miami al alivio de las medidas contra el régimen cubano)



Algo con sentido pues uno de los legados de la administración de Barack Obama (2008-2016) y de la que él hizo parte como vicepresidente, fue el restablecimiento de la relaciones diplomáticas entre ambos países tras casi 50 años de hostilidad. En el caso de Caracas la administración viene diciendo desde hace rato que los cuatro años de presión máxima que impuso Trump contra el régimen no dieron resultados y había que pensar en nuevas alternativas.



Sin embargo sus planes quedaron en remojo el año pasado tras la brutal represión del régimen cubano contra manifestantes en la isla que salieron a protestar a las calles y que provocaron una airada reacción en EE.UU., especialmente entre la comunidad de cubano americanos.



Y los planes con Maduro se complicaron luego que se filtrara que su administración pretendía levantar las sanciones a la venta de petróleo para compensar la escasez de combustible que está generando la guerra de Rusia en Ucrania.



Algunos aliados demócratas de Biden en el Congreso, como el senador Bob Menéndez, le advirtieron al presidente que cualquier signo de debilidad frente a estos regímenes sería duramente criticado pues no se podía premiar a una dictadura responsable de amplias violaciones de derechos humanos.

Facebook Twitter Linkedin

Vista de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Foto: Yamil LAGE / AFP

Aún así, al interior de la administración se continuó trabajando en un esquema que, sin premiar a los autócratas, contribuya a mejorar la calidad de vida de los cubanos y venezolanos.



Entre otras cosas, por que el grueso de los demócratas, su partido, sigue creyendo como Obama que el embargo económico no ha funcionado y que la mejor manera de producir un cambio en Cuba es a través de políticas que estimulen la apertura comercial entre ambos países.



De allí, dice Cynthia Arnson, directora para América Latina en el Centro Woodrow Wilson, que las medidas anunciadas por Biden sean "limitadas" y enfocadas a beneficiar a la población, que vive momentos muy duras por las penurias económicas que también ha causado la pandemia del Covid-19 en la región.



Pero según Arnson, la razón principal tras los anuncios sobre la isla es probablemente la Cumbre de las Américas.



Varios países de la región han criticado a la administración demócrata por su anticipada decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre.



Si bien las invitaciones no han sido enviadas aún, -se espera que salgan esta semana- líderes de países como México y algunas naciones caribeñas han dicho que no asistirán si no se invita a todos los países del Hemisferio.



"El anuncio está relacionado a las dificultades que ha planteado la Cumbre para Biden. El presidente quiere llegar a la cita con una agenda positiva para la región y este alivio de las sanciones hace parte de eso. Muchos lo critican por que América Latina no suele estar entre las prioridades de EE.UU. y esto es un gesto en esa dirección", sostiene Arnson.



(Vea también: El timonazo de Joe Biden frente a la relación con Cuba)



Además, afirma la analista, internamente se le criticaba por mantener políticas de su antecesor y no cumplir con sus promesas de campaña.

Facebook Twitter Linkedin

La administración demócrata prometió revertir algunas de las políticas impuestas por Trump contra Cuba. Foto: Mandel Ngan / AFP

De acuerdo con esta analista, sin embargo, lo más probable es que eso no deje satisfecho a sus críticos en la región. Entre otras cosas por que la decisión de no invitar a Cuba o Venezuela se da como un hecho y es improbable que los países que han amenazado con no asistir cambien de parecer tras estos anuncios.



En ese sentido, dice la experta, esto va más dirigido a la audiencia doméstica que a la internacional.



Por otro lado, la decisión también responde a un tema migratorio. Desde hace algunos meses el número de cubanos que está llegando a la frontera sur con EE.UU. para tratar de ingresar ilegalmente o solicitar asilo se ha disparado. Y algo parecido venía sucediendo con los venezolanos.



De hecho, en este momento los cubanos son el segundo grupo de migrantes más grande después de los mexicanos. Solo en marzo de este año la patrulla fronteriza arrestó a más de 32.000 cubanos, el número más grande que se registra desde las época del Mariel en los años 80. La diferencia ahora es que están llegando por tierra y no por mar.



Eso ha contribuido a la crisis migratoria en la frontera, donde están llegando números récord de personas y que es un tema explosivo para el presidente.



Gracias a un acuerdo previo, que llevaba décadas, EE.UU.. se había comprometido a otorgar 20.000 visas anualmente a cubanos siempre y cuando la isla aceptará la deportación de los que intentaban ingresar ilegalmente o eran inadmisibles.



Ese acuerdo se suspendió en el 2018 con la llegada de Trump. Pero ahora Biden está en proceso de reactivarlo para reducir la presión que ya de por si existe en su frontera sur.



Y, para lograrlo, tenía que otorgar algunas concesiones, como las que anunció este lunes.



(En otras noticias: Tiroteo en Buffalo: la teoría conspirativa que motivó al atacante)



En cuanto a Venezuela, Biden entiende que tomar medidas que mejoren las condiciones de vida de los venezolanos – o que finalmente resuelvan la crisis humanitaria- contribuyen a que se frene el flujo migratorio hacia EE.UU.



Aunque las medidas están siendo criticadas por los republicanos y por sectores demócratas anti-castristas –como el de Menéndez- Biden al parecer concluyó que tenía más por ganar que perder si daba un paso limitado hacia el ablandamiento de las sanciones en ambos países.



Funcionarios de la administración reiteraron este lunes que la nueva política lo que busca es promover la rendición de cuentas por abusos a los derechos humanos, y por eso se incluyen o mantienen sanciones directas contra miembros del régimen y los militares.



Pero, a su vez, que se exploren alternativas para respaldar a la población.



"Fundamentalmente estas políticas están diseñadas para avanzar nuestros propios intereses nacionales sin buscar el restablecimiento de las relaciones con el gobierno comunista de la isla", dijo a periodistas en Washington un alto funcionario al explicar la lógica tras la decisión en el caso de La Habana.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

Más noticias