Que el presidente Joe Biden pasa por un mal momento es algo que ya se sabía. Sin embargo, una nueva encuesta de The New York Times y el Sienna College publicada este lunes les puso números al profundo abismo en el que se encuentra.



Un abismo que solo han ocupado los presidentes más impopulares de la historia de Estados Unidos y al que ha caído, al parecer, porque ni en su propio partido lo respaldan.



De acuerdo con el sondeo del Times-Sienna, solo un 33 % de los estadounidenses aprueba su gestión. Se trata de la cifra más baja que obtiene desde que llegó a la presidencia y por la que solo han pasado otros cinco mandatarios del país: Harry Truman en 1952, cuando consideraba la posibilidad de un tercer periodo en la Casa Blanca; Richard Nixon (1974), en los días previos a su renuncia por el escándalo de Watergate; Jimmy Carter, en 1979 tras la toma de la embajada de EE.UU. en Irán; George H. Bush (1992), meses antes de ser derrotado por Bill Clinton, y George W. Bush, tras la aplastante victoria de Barack Obama en el 2008.



Biden, de hecho, ha tocado un fondo al que no llegó Donald Trump ni en el peor momento de mandato, cuando enfrentó un juicio de destitución en enero del 2021 luego que sus simpatizantes se tomaron violentamente el Capitolio para tratar de mantenerlo en el poder.



Aunque la desaprobación entre los republicanos es casi absoluta -algo predecible- los terribles números que amasa Biden son consecuencia del deterioro de su imagen entre los demócratas y los llamados independientes.

Si bien un 70 %de su partido aún lo respalda -de acuerdo con el sondeo del Times- se trata de una cifra muy baja para un mandatario entre su propia colectividad que, por lo general suele oscilar entre el 80 y 90 % como mínimo.



Entre los independientes, su desaprobación es del 64 %. Altísima si se compara con los resultados electorales del 2020, comicios en los que se llevó el voto del 52 % de este segmento del electorado.



Más grave aún, y según esta misma encuesta, solo un 13% cree que el país va en la dirección correcta.



Para poner en contexto este último número, es el más bajo en la historia de este tipo de mediciones y solo se compara con el que se alcanzó durante la crisis económica del 2008, causada por la implosión del mercado inmobiliario.



Cuándo se les preguntó a los estadounidenses por el problema más agobiante que enfrenta el país, un 35 % indicó que el estado de la economía y la inflación.

Los altos precios de los productos son una de las preocupaciones de los estadounidenses. Foto: iStock

Dos factores que, sin duda, explican el delicado momento del presidente estadounidense. Si bien su popularidad pasó a territorio negativo en agosto del año pasado tras el caótico repliegue de Afganistán, las cifras continuaron descendiendo con el galopante crecimiento de la inflación, un tema hipersensible, pues golpea el bolsillo de los estadounidenses de manera directa.



Cuando Biden asumió la presidencia, en enero del 2021, la inflación en el país era de 1.4 %. La última cifra disponible, de mayo del 2022 fue del 8.6 %, el número más alto en más de tres décadas. Y se espera que la de junio, que se conocerá este miércoles 13 de julio, sea igual o incluso más alta.



En gran medida, se trata de un fenómeno del cual Biden no es responsable y que los economistas atribuyen, entre otras cosas, a los paquetes de estímulo que se aprobaron durante la administración de Trump y luego al comienzo de la Biden para hacer frente a la pandemia del covid-19 y los amagos de recesión que esta trajo consigo.



Así mismo, al infarto de las cadenas de producción, que elevó los precios de muchos productos y el alto costo de la energía, que se disparó desde la invasión de Rusia a Ucrania.



En solo un año, el precio del galón promedio en Estados Unidos pasó de US$ 3 promedio a más de US$ 5, un incremento de más del 60 por ciento que ha contribuido al alza de los precios en todos los sectores de la economía.

Su popularidad es aún peor entre los menores de 30 años. En este grupo un 90 % se opone a que busque la reelección. Foto: EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Si bien la tasa de desempleo en el país es de las más bajas de la historia (3.6 %), los salarios no han aumentado en la misma proporción que el costo de vida.



Pese a ellos, los estadounidenses han continuado gastando, lo cual provocó el aumento a las tasas de interés que anunció la Reserva Federal hace algunos días como estrategia para tratar de frenar la inflación.



Pero como suele suceder en este tipo de situaciones, el electorado se inclina por castigar a los mandatarios de turno así se trata de dinámicas que están fuera de su control.



Para Biden, quizá el número más doloroso que arroja la encuesta reciente del Times es el que tiene que ver con su futuro político.



Según la muestra, el 64 % de los demócratas no quiere que busque la reelección y dicen que preferían a un candidato diferente. De hecho, solo el 25 % de esta colectividad quiere que los vuelva a representar en los comicios del 2024.



Su popularidad es aún peor entre los menores de 30 años. En este grupo un 90 % se opone a que busque la reelección.



Un panorama tétrico para un mandatario que ya anunció que buscará la nominación del partido de cara a un segundo período.



Y las críticas son a todo nivel. Un 33 % piensa que Biden, a sus 79 años, ya está muy viejo para continuar en el poder. Otro 12 % piensa que no podrá derrotar al candidato que elijan los republicanos y un 10 % opina que no es lo suficientemente liberal.



Curiosamente, el mismo sondeo muestra que una mayoría de los estadounidenses prefería un segundo periodo de Biden, que un regreso de Trump al poder.



Aún así, los números actuales de Biden son un mal presagio a solo cuatro meses de las elecciones legislativas de noviembre cuando estará en juego el control de la Cámara de Representantes y el Senado.



Si bien el nombre del presidente no está en el tarjetón, su baja popularidad si podría afectar negativamente a los candidatos del partido.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

