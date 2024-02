La tensión entre Otán y Donald Trump por amenazas del expresidente a países en mora

Los diplomáticos de la Otán buscaban este lunes administrar la grave crisis desatada por Donald Trump y su advertencia a los países en mora en sus aportes, en una situación que deja a la alianza militar otra vez bajo amenaza.



Un alto diplomático de la Otán, que habló bajo condición de anonimato, apuntó que las recientes declaraciones de Trump podían ser calificadas como un "ataque al alma de la alianza".

El pasado sábado, Trump provocó una conmoción de alcance global al sugerir que, en el caso que resulte electo nuevamente a la Casa Blanca, no defendería a aquellos países de la Otán que estén retrasados en sus pagos.



Además, el expresidente estadounidense y otra vez aspirante a la Casa Blanca, dijo que alentaría a Rusia a "hacer lo que le dé la gana" con esos países en deuda.



El pilar fundamental sobre el que se apoya toda la Otán es la idea de la defensa colectiva de todos sus integrantes, concepto plasmado en el famoso Artículo 5 de su tratado constitutivo.



El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los comentarios de Trump eran "espantosos y peligrosos", y el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, alertó en X que un escenario como el propuesto por Trump "socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos".

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo este lunes que la Otán "no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente de Estados Unidos". "¡Seamos serios! La Otán no puede ser una alianza 'a la carta', comentó, para añadir que no pretendía "perder el tiempo comentando cualquier idea tonta que surja durante esta campaña en Estados Unidos".

Declaración 'preocupante'

Durante su mandato, Trump alegadamente consideró sacar a su país de la Otán , y criticó agriamente a miembros como Alemania por quedar muy por debajo del objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa. "Todos somos conscientes de las declaraciones que puede hacer", declaró a AFP otro diplomático de un miembro de la Otán.



En la opinión de otro diplomático, los comentarios serán entendidos "en el contexto de la campaña electoral estadounidense".



Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Donald Trump habla durante su mitin al estilo de campaña en Wellington, Ohio, el 26 de junio de 2021. Foto: AFP / STEPHEN ZENNER

Más allá de la conmoción de las declaraciones, cuando faltan días para que se cumplan dos años de la invasión rusa a Ucrania, un diplomático admitió que varios países del bloque no han alcanzado la meta de invertir en defensa el 2% de su PIB. "La declaración es preocupante, pero al mismo tiempo muchos aliados no han alcanzado el mínimo del 2%", comentó este diplomático.



En 2022, ante la situación en Ucrania, la Otán decidió que el 2% sea un nivel mínimo, y no un tope máximo. "Olvídense de la retórica, y sigan en dinero", comentó un diplomático de la Otán .



Otro funcionario señaló que si bien muchos temían lo peor durante el mandato de

Trump, la historia fue diferente, ya que la Otán "invirtió más en el flanco oriental, básicamente hizo que Europa invirtiera más en defensa".



En cualquier caso, todos los consultados apuntaron que sembrar ahora cuestionamientos sobre el compromiso de Washington con la

Otán es precisamente cuanto Rusia quiere escuchar en estos momentos.



AFP