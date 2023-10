¿Por qué el conflicto de Israel y Hamás puede definir la presidencia de Joe Biden?

Incluso ignorado estos últimos 15 días, el panorama para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no lucía nada fácil. Internamente, la grave crisis migratoria que se ha desatado en la frontera sur y la persistente inflación, que sigue golpeando el bolsillo de los estadounidenses, se habían tornado en dos serios retos que amenazaban con descarrilar su presidencia.



Y en la arena externa, la guerra entre Rusia y Ucrania, su prioridad número uno en el tablero internacional, se estaba convirtiendo en un todo un dolor de cabeza, dada la resistencia de los republicanos a seguir financiándola.



Pero, el estallido en ese lapso del conflicto entre Israel y Hamás, y la perspectiva de que rápidamente se transforme en una conflagración regional, han oscurecido aún más sus perspectivas. A tal punto, dicen los analistas, que este bien podría ser el episodio que defina sus años en la Casa Blanca. Para bien o para mal. Algo que Biden, por sus movimientos de esta semana, parece tener bien claro.



El martes, de manera intempestiva, apareció en Tel Aviv para un viaje relámpago cuyo objetivo era mostrar solidaridad con Israel tras los atentados de Hamás, pero que terminó eclipsado por el ataque a un hospital en Gaza en el que murieron cientos de civiles y que terminó provocando la cancelación de una cumbre que tenía prevista con líderes árabes en Jordania.

Víctimas del ataque al Hospital Al Ahli de Gaza. Foto: Dawood NEMER / AFP

Biden regresó con la promesa de un acuerdo que permitiría el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, que se cumplió finalmente este sábado con la llegada de 20 camiones a territorio palestino, mientras el conflicto continuaba en terreno.



Pocas horas después de aterrizar en Washington, el octogenario presidente pronunció un apasionado discurso ante la nación -el tercero desde que estalló el conflicto- en el que trató de amarrar los dos frentes de guerra que ahora tiene abiertos.



“Hamás y Putin -dijo el presidente- tienen algo en común. Los dos quieren aniquilar completamente la democracia vecina. El mundo está en un punto de inflexión histórica que requiere del liderazgo de Estados Unidos. Retirarnos de Ucrania, darle la espalda a Israel, pondría en riesgo nuestros intereses”.



Como un malabarista caminando por la cuerda floja, el presidente pidió condenar tanto el “antisemitismo” como la “islamofobia” y el viernes, como lo había anunciado en la noche del jueves, le pidió al Congreso un paquete de más de 105.000 millones de dólares para respaldar a Israel, llevar ayuda al pueblo palestino y defender a Kiev de la agresión rusa.



Algo que se ve complicado ante un Legislativo que está paralizado desde hace dos semanas ante la incapacidad de los republicanos de elegir a un nuevo líder en la Cámara de Representantes, y donde los intereses de Biden contrastan con los de la oposición.



Pero los problemas para el presidente no paran solo allí. El principal, por supuesto, es la posibilidad -creciente con cada día que pasa- de que el conflicto entre Israel y Hamas se traduzca en una guerra abierta que involucre a otros países de la región y que termine arrastrando a Estado Unidos.



La muerte de civiles en el hospital de Gaza y el bombardeo este viernes de una iglesia en la que también perecieron inocentes, no solo ha inflamado el sentimiento antiisraelí en la región sino el antiestadounidense, pues se responsabiliza a Washington por el apoyo incondicional a Tel Aviv.



“Estamos a nada de que esto se traduzca en ataques terroristas contra intereses de Estados Unidos en el mundo y quizá también internos”, dice Bruce Riedel, especialista en Medio Oriente que trabajó en la CIA.



Algo que ya ha comenzado a verse con los ataques esta semana a bases militares de Estados Unidos en Yemen e Irak, que si bien no causaron víctimas mortales, dejan claro que son un blanco de los grupos terroristas.



Estados Unidos, de hecho, publicó este miércoles una alerta mundial en la que le pide a sus ciudadanos tomar precauciones extremas si se encuentran en el exterior.



Eso por no hablar de los estadounidenses que se encuentran atrapados en Gaza y cuyas vidas hoy están en juego.



De otro lado, Biden tendrá que navegar esta tormenta junto a un líder -Benjamín Netanyahu- con el que no siempre ha estado en la misma página y con las presiones internas de su propio partido donde muchos legisladores de izquierda, al igual que los jóvenes del país, tienden a alinearse con la causa palestina.



Según Riedel, hay otros dos factores adicionales que hacen de esta crisis una más compleja. Por un lado, opaca – al menos de momento- los acercamientos que venía empujando la administración entre Israel y sus rivales en Oriente Medio. En particular con Arabia Saudita, que estaban a punto de traducirse en un establecimiento de relaciones. Y afecta, por esa misma vía, la sociedad de Estado Unidos con estos mismos países.



Por otro lado, le da más espacio a China para posicionarse como potencia mundial y oxígeno a Rusia, que se ser un paría vuelve a ser actor relevante.



Los republicanos, por supuesto, han estado tomando nota y alistan su artillería para debilitar sus chances de una reelección.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (i), abraza al presidente estadounidense, Joe Biden, a su llegada al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Foto: AFP

Y el argumento es más bien simple: Biden llegó a la presidencia prometiendo restaurar la credibilidad y el liderazgo de Estados Unidos en la política externa. Y si bien los conflictos de Rusia y Oriente Medio no se le pueden atribuir, ahora lo acusan de causar la multiplicación de conflictos.



Subrayan, en particular, que la aproximación pacifista frente a Irán y la devolución de más de 6.000 millones de dólares a ese régimen a cambio de la liberación de secuestrados, estarían contribuyendo a la actual crisis. Obviamente, se trata de una moneda con dos caras.



La Casa Blanca ha usado el despliegue de Biden de la última semana como una prueba clara de que el presidente, pese a su edad, está en plenas condiciones para gobernar no solo ahora sino por cuatro años más.



Así mismo, destacan que solo una persona como Biden, que lleva más de 50 años dedicando a los temas de política exterior, tiene el conocimiento y la experiencia para manejar una crisis de esta envergadura.

“Todo lo que sucede durante la gestión de un presidente tiene el potencial de elevarlo o hundirlo. Y esta es una de ellas. Hasta ahora la respuesta de Biden ha sido la adecuada para la situación. Ha tomado el toro por los cuernos. Pero estamos ante un escenario muy fluido en el que cualquier cosa puede pasar”, afirma David Rothkopf, analista en política exterior que trabajó en la administración de Bill Clinton.



Esa es, en gran medida, la gran encrucijada que enfrenta el mandatario estadounidense. Una de la cual puede salir airoso, pero que también podría hundirlo.



Como lo puso esta semana el editorial de The Economist: “Muchas cosas pueden salir mal, pero Biden es el único líder que tiene el poder para sacar a Oriente Medio de este precipicio. Si fracasa y la seguridad de la región se desmorona, no sólo será una catástrofe para los israelíes y los árabes, sino también para Estados Unidos”. Eso es lo que está por verse.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

X: @sergom68

