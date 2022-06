Una persona sin hogar se ahogó en Estados Unidos bajo la mirada de policías que no le prestaron ayuda, según imágenes y una transcripción publicadas el lunes por autoridades.



Los agentes fueron llamados el 28 de mayo en la madrugada cerca del lago artificial de Tempe, en Arizona, debido al "ruido" provocado por el hombre después fallecido y su compañera. Luego de hablar con la pareja, los policías se acercaron al habitante de calle, Sean Bickings de 34 años, para interrogarlo a su vez, según un comunicado de la ciudad.



Tras algunos minutos, Bickings saltó por encima de la barda que protege el lago y bajó hacia la superficie del agua.



Los agentes le indicaron que no tenía derecho de bañarse en el lago, pero el treintañero de todas maneras nadó hacia una zona debajo de un puente. Las imágenes se interrumpieron entonces, ya que la ciudad consideró que el resto del video era demasiado "sensible", pero entregaron una transcripción de audio.



"¿Qué vas a hacer ahora?", le pregunta un oficial. "Voy a ahogarme. Voy a ahogarme", indica Bickings, según la transcripción. "No", le contesta el oficial. Un segundo policía pide entonces al hombre nadar hasta una de las columnas del puente y amarrarse a ella. "No puedo, no puedo", grita Bickings. "Ok, no voy a saltar por ti", le advierte el segundo oficial.



Según el resto de la transcripción, los policías siguieron insistiendo para que el hombre logre salvarse solo, rechazando los esfuerzos de su pareja que implora ayuda. "¿Me escuchan?", son las últimas palabras atribuidas a Bickings.



Más tarde, uno de los policías anota que "no ha subido a la superficie desde hace unos 30 segundos". Su cuerpo fue finalmente recuperado al terminar la mañana. Los tres policías fueron suspendidos mientras llegan los resultados de varias investigaciones lanzadas por las autoridades, indicó la ciudad, que anunció su intención de publicar en los próximos días cámaras de otros agentes.

