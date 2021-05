Estados Unidos podría no alcanzar la inmunidad de rebaño para el covid

Pese a que el presidente estadounidense, Joe Biden, quiere que el 70 por ciento de los adultos del país haya recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el corvid para los festejos de la independencia el 4 de julio, las proyecciones pueden quedarse cortas y no precisamente por falta de vacunas.



Si bien todos los mayores de 18 años ya son aptos para recibir la vacuna contra el covid-19, al tiempo que el presidente estadounidense dijo además que el país estaba listo para lanzar una campaña de vacunación para adolescentes, tan pronto como se autorice la vacuna de Pfizer para el grupo etario entre 12 y 15 años, una experta médica cree que el país podría no alcanzar la inmunidad de rebaño este año si no se consigue convencer a más personas de que se vacunen.



"Lo que realmente me preocupa es que las personas que ya están indecisas no se vacunen (y) no alcancemos la inmunidad de rebaño cuando llegue el otoño", dijo a CNN la doctora Leana Wen, analista médica.



Biden, que se espera anuncie la ambiciosa meta en un discurso más tarde el martes, también fijará el objetivo de 160 millones de estadounidenses completamente vacunados para esa misma fecha, según el Ejecutivo estadounidense.

En Nueva York, así como en el resto de ciudades, los adultos pueden acceder a las vacunas anticovid. Foto: JUSTIN LANE / EFE

Luego de niveles de vacunación récord, el número diario de personas que reciben una dosis anticovid está a la baja en Estados Unidos, lo que obliga a las autoridades a repensar su estrategia para lograr alcanzar a los indiferentes y los escépticos.



Más que los inmensos centros de vacunación en estadios, las autoridades ahora ponen el foco en las clínicas móviles y la multiplicación de puntos de vacunación más cercanos a los habitantes.



Los expertos, entre los que se encuentra el Dr. Anthony Fauci, han calculado que entre el 70% y el 85% de la población estadounidense tiene que ser inmune al virus, mediante la vacunación o una infección previa, para controlar su propagación.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

