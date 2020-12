¿Por qué Pentágono de Estados Unidos debe dar información sobre ovnis?

Con la firma de Donald Trump al presupuesto de 2021 por 2,3 billones de dólares, Estados Unidos le dio luz verde a sus agencias de inteligencia para presentar la información que han recolectado sobre objetos voladores no identificados (ovnis) en un plazo de 180 días, según recordó la cadena Fox.



Esto tiene que ver con un documento que publicó a mediados de 2020 el Comité de Inteligencia del Senado y que estaba atado a la aprobación del presupuesto del 2021. De los 2,3 billones de dólares que se aprobaron como presupuesto, 900.000 millones de dólares son para ayudar a los ciudadanos durante la crisis del coronavirus. Los otros 1,4 billones son para gastos administrativos en el país. En esos 1,4 billones están incluidos los gastos y planes de defensa e inteligencia para el año entrante.

¿Qué dice el documento del Senado?

A mediados de este 2020, los medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, informaron sobre una serie de disposiciones que hizo el Comité de Inteligencia del Senado (presidido por el republicano Marco Rubio) para el año 2021 y donde precisamente se incluía el plazo de 180 días para revelar la información sobre objetos voladores no identificados luego de aprobarse el presupuesto.



El informe de Marco Rubio al que se hace referencia, y que está publicado en la página oficial del Gobierno estadounidense, dice: “El director de inteligencia, en consulta con el Secretario de Defensa, y los jefes de otras agencias, deben presentar un informe, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la promulgación de la Ley, a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados, incluidos los objetos aéreos observados que no han sido identificados”.



Rubio explicó en ese entonces en una entrevista con la cadena CBS (y según recordó el Times) que su “principal preocupación eran los reportes de aviones no identificados sobre las bases militares estadounidenses y que al gobierno le interesaba averiguar quiénes eran los responsables”.



El senador republicano se refiere sobre posibles acciones de espionaje de países como China y Rusia que incluyan tecnología que les “permita utilizar vehículos aéreos no identificados”, sostiene el diario neoyorkino.



Con esto, lo que se busca, es entender a fondo qué hay detrás de estos fenómenos y definir si son provocados por otros países: “Tal vez hay una explicación completamente aburrida para esa situación. Pero tenemos que investigarla”, dijo Rubio a ese medio estadounidense.



