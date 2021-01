Pelosi busca asegurarse que presidente Trump no use códigos nucleares

La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el viernes que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente.



(Le puede interesar: ¿Qué tan probable es que se dé una destitución exprés de Trump?).

"Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear", dijo en un comunicado la líder de los demócratas en el Congreso.



(Además: Trump anuncia que no asistirá a la ceremonia de investidura de Biden).



"La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa", prosiguió, prometiendo que el Congreso tomará "medidas" si Trump "no deja el cargo de manera inminente y voluntaria". El mandatario debe entregar el poder a Joe Biden el 20 de enero.



AFP

Le puede interesar:

- Por primera vez, Donald Trump reconoce públicamente su derrota



-China amenaza a EE. UU. por viaje de embajadora de la ONU a Taiwán



-Video muestra a la familia Trump celebrando protestas en Washington