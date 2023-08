Estados Unidos ordenó este miércoles la evacuación del personal no esencial de su embajada en Níger, tras el golpe de Estado militar contra el presidente Mohamed Bazoum.



(Puede leer: Nigeria corta la electricidad de Níger y no se descarta intervención militar)



"Debido a este acontecimiento, el Departamento de Estado ha ordenado la salida de los empleados gubernamentales no esenciales de la embajada", así como de sus familias, dice un aviso publicado en el sitio web del Departamento de Estado.



(Puede leer: Argel advierte de las intenciones de intervención militar extranjera en Níger)

El mensaje advierte a los ciudadanos estadounidenses de "no viajar a Níger" y eleva de 3 a 4 el nivel de alerta para el país africano.



Varios estadounidenses embarcaron este miércoles en vuelos de repatriación franceses e italianos procedentes de Niamey, la capital nigerina, si bien Estados Unidos no ha ordenado ninguna evacuación general.



(Siga leyendo: Francia se está preparando para sacar a sus ciudadanos de Níger tras crisis)



Washington condenó enérgicamente el derrocamiento de Bazoum el pasado 26 de julio, cuando miembros de su propia guardia lo detuvieron en la presidencia, pero no ha suspendido su ayuda a Níger, que asciende a varios cientos de millones de dólares.



Preguntado en una rueda de prensa el miércoles, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que no había indicios de amenazas contra estadounidenses en Níger o instalaciones oficiales como la embajada.



Estados Unidos tiene unos 1.000 soldados desplegados en el país como parte de la lucha contra los grupos yihadistas en el Sahel.



(De interés: Naciones Unidas suspende sus operaciones humanitarias en Níger tras golpe de Estado)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Níger Mohamed Bazoum Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Biden pide la liberación inmediata del presidente de Níger

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este jueves la liberación inmediata del derrocado mandatario de Níger, Mohamed Bazoum, quien se encuentra retenido por los militares que dieron un golpe de Estado hace una semana.



"Hago un llamamiento para que el presidente Bazoum y su familia sean liberados inmediatamente, y para que se preserve la democracia de Níger, que tanto ha costado conseguir", afirmó Biden en un declaración publicada este jueves por el 63 aniversario de la independencia del país africano.



(En contexto: El Ejército de Níger, en África, derroca al presidente y cierra las fronteras)



"En este momento crítico, Estados Unidos está con el pueblo de Níger para honrar nuestra colaboración de décadas basada en valores democráticos compartidos y en el apoyo a un gobierno dirigido por civiles", subrayó.

El pueblo de Níger tiene derecho a elegir a sus dirigentes. Han expresado su voluntad mediante elecciones libres y justas, y eso debe respetarse. FACEBOOK

TWITTER

Bazoum, de 63 años, fue derrocado hace una semana por su propia guardia en un golpe condenado por Estados Unidos, los países europeos y las Naciones Unidas.



(Además: Incertidumbre en Níger: hombres armados bloquean la entrada al Palacio Presidencial)



"El pueblo de Níger tiene derecho a elegir a sus dirigentes. Han expresado su voluntad mediante elecciones libres y justas, y eso debe respetarse", manifestó Biden.



La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) impuso el pasado domingo un bloqueo económico a Níger y dio a los golpistas un plazo de una semana para el retorno al poder de Bazoum.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información EFE