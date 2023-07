La ciudad de Nueva York anunció este miércoles que dará un plazo de 60 días a los inmigrantes adultos que llevan mucho tiempo en los albergues para encontrar una vivienda alternativa para, de esa forma, tener espacio para las familias con niños que siguen llegando sin parar desde el año pasado, informó el alcalde Eric Adams.



Adams hizo el anuncio en una conferencia de prensa en la que reiteró que la ciudad no tiene más espacio y que desde que comenzó el flujo migratorio ya han llegado 90.000 personas, de las que 54.000 están bajo cuidado de la ciudad.

Esos 54.000 inmigrantes son aproximadamente la mitad de las 105.800 personas que la ciudad acoge en sus albergues.



"Les vamos a dar a los solicitantes de asilo (como suele llamarse a los inmigrantes) un aviso de 60 días para que se preparen a buscar alojamientos alternativos", señaló el alcalde, y precisó: "Nuestros servicios sociales les ayudarán a explorar otras opciones y entrar en contacto con sus redes de amigos y familiares".



De no encontrar un lugar donde vivir en esos 60 días tendrán que comenzar de nuevo el proceso de solicitar de nuevo plaza en otro albergue.



El mercado inmobiliario de Nueva York, uno de los más caros del país, no pone las cosas fáciles a los inmigrantes, especialmente si no tienen trabajo.



"No tenemos más espacio en la ciudad. No puede continuar, no es sostenible y no vamos a fingir lo contrario", insistió Adams, que anunció además una campaña para combatir "la desinformación en la frontera", en el sentido de que quieren disuadir a quienes piensen venir a Nueva York esperando una política de puertas abiertas.

En el año transcurrido de crisis migratoria, la ciudad se ha visto obligada a alquilar hoteles y buscar otros alojamientos para los inmigrantes, adultos solteros y familias con niños, a los que además da comida y garantiza para los niños una plaza en el sistema público escolar.



La semana pasada, más de 2.800 inmigrantes entraron a los albergues que provee la ciudad.



Nueva York es la única ciudad del país que legalmente tiene la obligación de proveer techo a cualquier persona por una ley aprobada en la década de 1980, pero sus capacidades se han visto desbordadas en los 12 últimos meses.



ONG critican decisión del alcalde

Tras conocerse la noticia, organizaciones y abogados proinmigrantes de Nueva York criticaron este miércoles al alcalde de la ciudad, Eric Adams, por su decisión de limitar a 60 días el tiempo máximo que los inmigrantes solteros que llegan a la ciudad pueden permanecer en un albergue público.



En un comunicado conjunto, la Coalición para los Sin Techo y el grupo de abogados Legal Aid Society recordaron que órdenes judiciales y leyes locales obligan a la ciudad a garantizar un albergue seguro a quienes lo necesiten.



"En lugar de limitar las estadías en refugios, la ciudad debe implementar políticas para abordar la necesidad de aumentar la capacidad de alojamiento", indicaron en la nota, en la que además indican que la nueva política de la ciudad "plantea muchos interrogantes e inquietudes que la ciudad debe aún contestar".



"Estamos revisando esta política y su legalidad y esperamos tener más que decir sobre el asunto", advirtieron.



El defensor del pueblo, Jumaane Williams, afirmó por su parte que el derecho a la vivienda existe desde hace más de 30 años, "y no caduca simplemente después de 60 días ante una crisis”.



"La nueva regla es un fin abominable de nuestro derecho a las leyes de vivienda y no refleja los valores de acogida de la ciudad", indicó, por su parte, la ONG New

York Immigration Coalition.



Mientras que la asociación Se Hace Camino Nueva York aseguró estar "consternada por la cruel indiferencia del alcalde" por el bienestar de las personas que buscan seguridad en la ciudad.



"Las personas que buscan asilo en Nueva York merecen no solo dignidad sino también el apoyo adecuado para prosperar en sus nuevas vidas aquí”, indicó la ONG.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con EFE