El presidente Joe Biden nominó este martes a Jean Elizabeth Manes como nueva embajadora de Estados Unidos ante Colombia.



Manes, una diplomática de carrera, tendrá ahora que pasar el proceso de confirmación ante el Senado, órgano que por ley debe dar su visto bueno a todos los embajadores propuestos por la administración.



Su próximo pasó será ante la Comisión de Relaciones Exteriores y luego ante el pleno de la Cámara Alta.



La rapidez del proceso dependerá en buena parte de la agenda legislativa en el Congreso y al número de funcionarios que aún están en "cola" para recibir la confirmación del Senado.



Los analistas predicen que, como mínimo, pasarán unos tres meses antes de que reciba la luz verde para desplazarse al país.



Eso, siempre y cuando, no surjan obstáculos en su proceso de confirmación. Dado el sistema en que opera el Senado, un solo legislador podría bloquear o congelar su nombramiento.



Nacida en Florida, Manes actualmente se desempeña como Asesora Civil Adjunta en política exterior para el Comando Sur. Previo a eso fue enviada como embajadora ante El Salvador entre el 2016 y el 2019.



En 2021, Manes fue enviada por Biden nuevamente a El Salvador como Encargada de Negocios. Pero su desempeño durante ese último periodo en San Salvador terminó siendo altamente polémico. Desde su llegada a ese país se enfrascó en agría disputas públicas con el gobierno de Nayib Bukele.



Si bien las relaciones ya estaban tirantes y EE. UU. cuestionó abiertamente las decisiones anti democráticas tomadas por el presidente salvadoreño, la embajadora lo llevó a un nuevo nivel con intercambios permanentes y muy críticos a través de redes sociales.



En noviembre de ese año, solo seis meses después de su arribo, renunció al cargo tras indicar que al gobierno de El Salvador no estaba interesando en tener una relación con EE. UU.



El nombre de Manes como posible embajadora de Washington ante Bogotá comenzó a sonar desde comienzos del año pasado.



Sin embargo, el proceso se "congeló" luego de que altos funcionarios y ex funcionarios del departamento de Estado objetaran su nombramiento por considerar que no era apropiado para Colombia.



Primero, por el espíritu combativo que mostró en El Salvador y, segundo, por su afinidad con el ala más dura del partido republicano.



Aunque Manes es funcionaria de carrera, tantos sus estudios de bachillerato como universitarios los hizo en centros muy asociados a este partido y al movimiento evangélico del país.



Liberty University, por ejemplo, donde estudió Relaciones Internacionales, es considerada cuna de esta corriente religiosa y semillero de figuras en la derecha republicana



Un perfil que inquietó a muchos. Especialmente cuando se conoció que Gustavo Petro, líder de izquierda, sería el nuevo presidente de Colombia.



En su comunicado la Casa Blanca, no obstante, destaca las virtudes de Manes y su carrera en política exterior.



"Se desempeñó a nivel nacional en el Departamento de Estado de EE. UU. como Coordinadora Adjunta Principal de la Oficina de Programas de Información Internacional y como Directora de Recursos del Subsecretario de Diplomacia Pública y Asuntos Públicos. Asuntos. Sus asignaciones en el extranjero incluyen Oficial de Asuntos Públicos en Afganistán; Oficial Principal en las Azores, Portugal; y asignaciones en Brasil, Uruguay, Argentina y Siria", dice el texto.



Subraya, además, que Manes recibió un 'Distinguished Presidential Rank Award', cinco reconocimientos por su trabajo en el exterior, nombrada como la diplomática del año en una ocasión y recibió el premio Roth por la excelencia en diplomacia cultural y educativa.



Así mismo, tiene una maestría en Administración Pública de American University y habla fluidamente el español y el portugués.



"En nombre del Gobierno de Colombia, damos la bienvenida a la nominación del presidente Biden de Jean Manes para convertirse en la próxima embajadora de Estados Unidos en Colombia. Dada la importancia de nuestra relación bilateral y mientras esperamos el proceso a seguir en el Senado, damos la bienvenida a la nominación para ocupar este puesto vital y fortalecer aún más los lazos entre Colombia y Estados Unidos", dijo el embajador Luis Gilberto Murillo al conocer su designación.



Manes reemplazará en el cargo a Philip Goldberg, que fue nominado en febrero del año pasado como nuevo embajador ante Corea del Sur.



Goldberg dejó el país el 1° de junio y desde entonces EE. UU. no tiene embajador en Colombia, algo inédito en la relación entre ambos países.

