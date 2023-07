Mario Díaz-Balart, uno de los legisladores más influyentes dentro del partido republicano en Estados Unidos, habló en exclusiva con EL TIEMPO a propósito de la decisión que tomó la administración de Joe Biden de suspender el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, que fue dada a conocer en exclusiva por este diario.



Al respecto, Díaz-Balart, quien también es presidente del Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el extranjero del Congreso estadounidense, señaló que ya inició una investigación y dijo que no pararán de insistir hasta que la decisión sea revertida.



Sin embargo, en la conversación con este diario, el legislador confirmó que en el presupuesto actual -aprobado la semana pasada por el Comité que él preside-, no hay fondos para Colombia y que estos solo se aprobarán cuando el gobierno de Gustavo Petro “corrija su rumbo actual”.

Mario Diaz-Balart.

"Hoy en día no hay fondos en el presupuesto de asignación de la Cámara de Representantes. El presidente Petro puede cambiar eso, pero lo tiene que cambiar con hechos, no con palabras. Las palabras son muy bonitas, pero eso no me interesa mucho", dijo Mario Díaz-Balart, quien agregó: "Lo que nosotros estamos monitoreando es la situación dentro de Colombia y las relaciones del presidente Petro con los narcoterroristas del mundo. Eso nos preocupa mucho".



Y es para el legislador, “las medidas tomadas por el presidente Petro están regresando al país a la década de los 90”, cuando fue “casi un estado fallido”.



Por eso, dijo: "La decisión es del presidente Petro. Si él quiere mantener la relación positiva, que ha ayudado tanto a Colombia, lo puede hacer y entonces los fondos estarán para Colombia. Pero, si él insiste en separarse y unirse a los países terroristas o las dictaduras del Hemisferio y el mundo, obviamente no debe de esperar fondos del contribuyente estadounidense".



Diaz-Balart anunció e viernes su decisión de "diferir", por ahora toda la ayuda que se está contemplando para respaldar a Colombia en el año fiscal 2024, que inicia en octubre de este año. El congresista, que es del partido republicano y lidera esté comité, hizo su anunció al presentar el proyecto de presupuesto para las Operaciones Exteriores año 2024 que es donde se incluyen casi todos los fondos dirigidos para el país.



Este borrador, en todo caso, es solo el inició del proceso de apropiaciones en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto tendrá que ser discutido por la Comisión de Apropiaciones en pleno y, luego de ser aprobado, pasaría a la plenaria.



Paralelamente, el Senado -que es controlado por demócratas- avanzará en su propio proceso de asignaciones.



Una vez ambos se aprueben, se designaría una comisión de conciliación para limar las diferencias. En otras palabras, los fondos para Colombia podrían ser restituidos por el Senado o en las fases que hacen falta en la Cámara de Reprsentantes. En todo caso es la primera vez desde que se aprobó en Plan Colombia en el año 2000 que se toma una decisión tan drástica.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON