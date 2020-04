EE. UU. se niega a evacuar portaviones con brote de coronavirus

El Pentágono no autorizó la evacuación del portaviones estadounidense Theodore Roosevelt, afectado por un brote de coronavirus, como solicitó su comandante en una dramática misiva.



"No creo que hayamos llegado a este punto", dijo el secretario de Defensa, Mark Esper, a quien CBS consultó sobre la eventual evacuación del portaviones, actualmente atracado en la isla de Guam, en Micronesia, en el Pacífico, unos 2.000 km al este de Filipinas.

El capitán Brett Crozier indicó en una carta de cuatro páginas que no han sido capaces de contener el brote de Covid-19 entre sus 4.000 tripulantes, describiendo una grave situación a bordo del enorme buque.



"No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", escribió Crozier, según el San Francisco Chronicle. "La propagación de la enfermedad está en marcha y se acelera", prosiguió, en alusión a las "limitaciones de espacio propias" del navío.

Entonces pidió poder poner en cuarentena a casi toda la tripulación en instalaciones en Guam, asegurando que se corre "un riesgo innecesario" si todos se quedan a bordo.



Pero el jefe del Pentágono no compartió esa opinión y dijo que se está "enviando mucho equipo y asistencia al portaaviones en Guam" así como "refuerzos de personal médico y me complace informar que ninguno de ellos está gravemente enfermo".



El diario informó que se han confirmado más de 100 casos de Covid-19 entre la tripulación del portaviones. "Si no actuamos ahora, fallaremos en cuidar de manera apropiada a nuestros recursos más valiosos, nuestros marineros", imploró Crozier.



El USS Theodore Roosevelt estaba antes en un puerto en Vietnam, aunque Gilday dijo que es difícil vincular los casos con alguna visita en particular.



Aunque a finales de la semana pasada se hablaba de 23 contagiados, ese número ya ha ascendido a un centenar.



AFP