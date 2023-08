Un nuevo caso de incidente con arma de fuego se reportó en la ciudad de Jacksonville, ubicada en Florida, Estados Unidos. Un niño de nueve años le disparó en la cabeza a uno de seis, quien a pesar de ser trasladado de inmediato a un centro médico, no sobrevivió.



Los oficiales de la oficina del sheriff de Jacksonville informaron en una rueda de prensa que “agentes de patrulla fueron enviados por un aviso de una persona herida de bala en la manzana del 5500 de Shady Pine Street South. Al llegar, los oficiales localizaron a un niño de seis años con una herida de bala en la cabeza”

De acuerdo con el reporte oficial, las investigaciones determinaron que uno de los niños obtuvo el acceso a un arma y disparó solamente una vez. El tiro alcanzó a la víctima y le proporcionó una herida mortal.



“La víctima fue transportada para recibir tratamiento médico, pero fue finalmente declarada fallecida como resultado de la herida”, comentó J.D Stronko, uno de los oficiales de la oficina del sheriff.



También detalló que “ambos menores estaban dentro de una residencia bajo el cuidado de un adulto” y que la persona que se encontraba en la casa durante el accidente está siendo cuestionada, pero que aún no se han presentado cargos

Persona que acompañaba los menores está siendo investigada. Foto: iStock

“No hay indicación de violencia criminal”, dijo Stronko. “Todavía no se ha determinado dónde estaba el arma”, añadió el agente, quien además aclaró que no podía revelar la identidad del adulto a cargo de los menores.



El agente aseguró que, debido a una ley del estado, no puede revelar mucha información sobre los niños, ni la relación que tenían entre ellos.

Más de 200 tiroteos involuntarios en el año

La frecuencia de casos similares en Estados Unidos es alarmante, pues según cifras del grupo Everytown for Gun Safety, una entidad que promueve una regulación más estricta de las armas, cada día un niño tiene acceso a un arma cargada.



De acuerdo con el registro de la organización, en lo corrido de este año se han presentado 200 casos de tiroteo involuntario a manos de menores de edad.



Las estadísticas estiman que 350 niños al año se disparan a sí mismos o a otras personas, de manera involuntaria. Además, nueve de cada diez heridos o muertos en este tipo de incidentes también son menores de 18 años. Las víctimas suelen ser amigos o familiares.



Según los datos de la organización, los jóvenes entre 14 y 17 años son los más probables de estar involucrados en tiroteos involuntarios y uno de cada tres tiradores están en etapa preescolar.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

