Wyatt Kauffman, un niño de 13 años, se encontraba de visita en el Gran Cañón cuando resbaló y cayó al abismo de una de las atracciones naturales más populares del estado de Arizona, en Estados Unidos.



El menor se intentaba correr para que otros turistas pudieran tomarse una foto, no calculó bien el ancho del risco y cayó aproximadamente 30 metros.

El equipo de búsqueda y rescate del Parque nacional Gran Cañón detalló en su página web el rescate. Al ver el ángulo de la caída, se dieron cuenta que no era posible usar un helicóptero para llegar al lugar exacto donde cayó el niño.



Con cuerdas y arneses, alrededor de 40 trabajadores idearon un plan que permitió que, luego de dos horas, pudieran recatar a Wyatt y trasladarlo de urgencia a un centro médico.



Aunque sufrió consecuencias graves como conmoción cerebral, un pulmón colapsado, el bazo roto, nueve vertebras fracturadas, una mano rota y un dedo dislocado, su familia agradece que Kauffman siga con vida.



“Estaba en el borde y me estaba apartando para que otras personas pudieran tomarse una foto. Me agaché y me aferré a una roca. Perdí mi fuerza y comencé a caer hacia atrás”, dijo Kauffman a al noticiero local KPNX.

El parque recibe 300 llamadas al año por accidentes. Foto: Servicio de Parques Nacionales

El padre del menor, Brian Kauffman, se enteró del accidente a través de una llamada. “Fue una de las llamadas más dolorosas. Tenemos suerte de poder traer a nuestro hijo a casa en el asiento delantero del carro, en lugar de en una caja”, dijo al mismo medio.



El trauma de la caída hizo que Wyatt no recordara nada, según relató, solo se acuerda de despertarse en una ambulancia, luego ser trasladado a un helicóptero y por último a un avión. El menor ya fue dado de alta del centro médico.

Un accidente recurrente

Según el Parque nacional Gran Cañón, al año reciben alrededor de 300 llamadas que reportan accidentes similares. Desde la entidad se recuerda a los turistas que el sendero conocido como Bright Angel Point es estrecho y muy empinado, por lo que se recomienda mantener una distancia de al menos dos metros del abismo.



En junio, el New York Post designó este parque como el más peligroso de Estados Unidos, pues tiene el récord del mayor número de muertes y personas perdidas desde 2018.



