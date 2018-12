Estados Unidos niega solicitud para dar libertad condicional a Arias

Un juez en la Florida volvió a negar esta semana la libertad bajo fianza del exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, que se encuentra preso en Estados Unidos mientras se resuelve la solicitud de extradición que radicó la Corte Suprema de Justicia colombiana.

Eso, una semana después de que el embajador en Washington, Francisco Santos, enviara una carta al Departamento de Justicia en la que pedía otorgar la libertad condicional a Arias alegando razones humanitarias.

En esa carta, que fue aprobada por la Cancillería y representa, según la Embajada en Washington, la posición oficial del gobierno de Iván Duque, Santos argumenta, además, que en el caso de Arias no existe un "riesgo de fuga".



Esa carta provocó una moción de urgencia elevada por la defensa de Arias ante el juez James Lawrence King.



Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez negó su libertad temporalmente mientras sigue su curso la apelación elevada por los abogados del exministro.



Robert Emery, el fiscal del caso, le pidió al juez negar la libertad condicional alegando que las mismas condiciones de riesgo de fuga que existían cuando se negó su libertad aún estaban presentes.



"La Corte no debería revisar su determinación previa -con la que concuerdan otros tres jueces federales- de que existe un serio riesgo de fuga que amerita su detención. En apoyo de su moción los peticionarios lo único nuevo que presentan es la visión del embajador según la cual no hay riesgo de fuga. Pero el peticionario no presenta evidencia o argumento explicando por qué no hay riesgo de fuga. Es más, el embajador tampoco explica por qué no cree que hay riesgo de fuga", dice Emery en un documento radicado ante la corte.



Emery continúa alegando que la historia lo que demuestra es que sí existe riesgo de fuga pues Arias ya demostró su disposición a escapar para evadir una sentencia en Colombia. Así mismo, sostiene que el riesgo de fuga es aún mayor en el presente pues su extradición ya fue certificada y su apelación a esa certificación rechazada. "El incentivo para fugarse es ahora mayor", escribe el Fiscal.



Emery sostiene de paso que a pesar de la carta del Embajador, si Arias llegase a fugarse Estados Unidos no podría cumplir con sus obligaciones frente al tratado de extradición que tiene con Colombia.



La defensa de Arias alega, por su parte, que el tratado no está vigente.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68