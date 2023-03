Funcionarios del Departamento de Estado estadounidense han aclarado que, hasta el momento, el país norteamericano no está listo para intercambiar a Alex Saab por prisioneros recluidos en Venezuela. Por lo que aún no hay negociaciones respecto al canje.



Los funcionarios, cuya identidad no fue revelada, indicaron que las condiciones aún no están dadas para que una conversación sobre intercambio de prisioneros se lleve a cabo con el gobierno de Nicolás Maduro.



Uno de ellos aclara que primero debe concluir el juicio de Saab; sin embargo, aún no se ha definido una fecha.



Funcionarios de Washington aclararon rumores que circulaban alrededor de un posible intercambio de prisioneros recluidos en Venezuala por Alex Saab, que se encuentra en prisión desde octubre de 2021.



El empresario barranquillero es acusado de lavado de activos en una megaoperación millonaria que tenía lugar en Venezuela.



Los rumores surgen debido a que Eyvin Hernández, un abogado defensor del condado de Los Ángeles recluido en Caracas, envío una carta y un video al despacho del presidente Joe Biden, en la que pedía que se intercambiara a él y otros siete prisioneros a cambio de Alex Saab.



Asimismo, Washington aclara que se deben garantizar otras condiciones, como las elecciones libres, antes de entablar negociaciones como el intercambio de presos, entre otras flexibilizaciones a sanciones impuestas.

Alex Saab se encuentra recluido en una prisión estadounidense desde octubre de 2021. Foto: Archivo particular

La familia del abogado defensor de Los Ángeles Eyvin Hernández, detenido desde marzo de 2022 en Venezuela, dijo a EFE que desconoce los supuestos planes de un posible canje por Alex Saab, testaferro del presidente Nicolás Maduro.



Su hermano, Henry Hernández, precisó que el Gobierno del presidente Joe Biden no les ha dicho "nada" sobre la posibilidad del canje del que habló la revista Newsweek citando una carta y un video que el detenido hizo llegar a la Casa Blanca.



Hernández, de 44 años se encuentra en una cárcel de Caracas tras ser detenido cerca de la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia) a finales de marzo del año pasado.



La familia del abogado ha sostenido que Hernández, que nació en El Salvador y emigró a EE. UU. siendo un infante junto con sus padres y adquirió la ciudadanía estadounidense, cruzó por "error" la frontera venezolana cuando estaba de vacaciones en Colombia.



Newsweek dijo que en la carta enviada por Hernández a la Administración Biden "sugería que no solo él sería liberado a cambio de Saab, sino que otros ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, incluidos Jerrel Kenemore, Jason Saad y Joseph Cristella, también podrían ser liberados".

Saab, de 51 años, está detenido en Miami desde octubre de 2021 cuando fue extraditado desde Cabo Verde, y está acusado de un cargo de lavado de dinero que conlleva a unos 20 años de cárcel si es hallado culpable.



En diciembre pasado, un juez federal en Miami negó la petición de la defensa de Saab para desestimar el caso bajo los argumentos de que gozaba de "inmunidad diplomática", una decisión que su defensa apeló.

REDACCIÓN INTERNACIONALCon información de EFE