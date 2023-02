Estados Unidos negó este lunes de forma categórica las alegaciones de China de que globos estadounidenses sobrevolaron al menos diez veces su territorio durante el último año.



"No es verdad. No lo hemos hecho. No es para nada cierto", señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en la cadena MSNBC.

EE. UU. respondió así a Pekín que en la mañana de este lunes dijo que "es común que globos de EE. UU. entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países".



"Solo el último año, globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado el espacio aéreo chino más de diez veces sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes", dijo el portavoz de Exteriores de China, Wang Wenbin.



El representante chino añadió que "EE. UU. debe reflexionar y cambiar de actitud antes de incitar a la confrontación, calumniar y acusar a otros".



Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense también desestimó las acusaciones y sostuvo que el gobierno chino estaba "tratando de limitar los daños".



China "afirmó repetida e incorrectamente que el globo espía enviado a Estados Unidos era un dispositivo meteorológico" y "no proporcionó ninguna explicación creíble de su intrusión en nuestro espacio aéreo y en el de otros" países, declaró.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin Foto: AFP

Al tiempo, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, dijo en su cuenta de Twitter que "cualquier afirmación de que el gobierno de Estados Unidos opera globos de vigilancia sobre la República Popular China es falsa".



"Es China la que tiene un programa de globos de vigilancia a gran altitud para la recopilación de inteligencia, que ha utilizado para violar la soberanía de Estados Unidos y de más de 40 países en los cinco continentes", agregó en esa red.



Máxima tensión

Las relaciones entre Estados Unidos y China se agravaron en los últimos días después de que Washington derribara el 4 de febrero un presunto dispositivo de espionaje chino, que según Pekín tenía fines civiles.



Desde entonces se han derribado otros artefactos de este tipo que volaban sobre Estados Unidos y Canadá, aunque Pekín solo ha admitido que el primero era suyo.



Este fin de semana, los medios estatales chinos informaron que se había avistado un objeto volador no identificado frente a la costa este del país, y que el ejército se estaba preparando para derribarlo.



Pekín se negó el lunes a comentar esa información y se limitó a remitir a los periodistas al ministerio de Defensa, que no respondió a las preguntas de los periodistas. Pero el gobierno sí acusó a Estados Unidos de enviar más de diez globos a su espacio aéreo desde enero de 2022.



Facebook Twitter Linkedin

Estados Unidos recuperó el primer artefacto (un globo chino) en el mar. Foto: AFP

Estados Unidos incrementó la vigilancia de su espacio aéreo mientras aumenta el número de incursiones aéreas, de las que Pekín negó el lunes tener conocimiento.



El Pentágono dijo el domingo que aún desconoce cuáles son los otros tres objetos que fueron derribados: uno el viernes sobre Alaska, otro el sábado sobre el territorio canadiense de Yukón y el más reciente el domingo sobre el lago Hurón.



Las autoridades sí indicaron que el objeto derribado el domingo había sido rastreado durante casi un día y no se parecía al supuesto globo de vigilancia chino que fue destruido frente a la costa atlántica el 4 de febrero después de atravesar el país.

El presidente Joe Biden ordenó a un caza F-16 que derribara el último objeto "por precaución", dijo un alto funcionario de la administración.



El objeto fue descrito por el funcionario como una estructura octogonal de la que colgaban cuerdas.



Estuvo a la deriva a unos 6.000 metros sobre Michigan y podría haber supuesto un peligro para la aviación civil, según el funcionario.



Por su parte, el general Glen VanHerck, jefe del Mando Norte de Estados Unidos, dijo a la prensa que tras enviar aviones a inspeccionar el objeto más reciente llegaron a la conclusión de que no había indicios de amenaza alguna, al igual que con los objetos anteriores.



"Lo que estamos viendo son objetos muy, muy pequeños que producen una sección transversal de radar muy, muy baja", dijo.



Aunque se negó a describir la forma o el tamaño de los objetos, dijo que se desplazaban muy lentamente, a la velocidad del viento.



En los últimos días se han disparado las especulaciones sobre su naturaleza. "Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen", dijo VanHerck.

*Con información de AFP y EFE