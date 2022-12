Capas de nieve que superan los dos metros de profundidad, personas atrapadas en sus vehículos, hogares sin electricidad y los servicios de emergencia colapsados durante una de las peores tragedias invernales en Estados Unidos no fueron impedimento para que Sha'Kyra Aughtry salvara una vida.



La mujer se enfrentó a las gélidas temperaturas y atendió el llamado de ayuda de un hombre de la tercera edad que se encontraba al borde de la muerte en las calles de Buffalo, Nueva York, una de las zonas más afectadas por las bajas temperaturas.

Estados Unidos está atravesando una de las peores crisis meteorológicas del año. El total de muertes confirmadas por las autoridades en nueve estados llegó a 53, incluidas 31 solo en el condado de Erie, que incluye la ciudad de Buffalo, en Nueva York, donde el presidente Joe Biden aprobó el lunes el "estado de emergencia".



En la ciudad de Buffalo, una mujer evitó que esta trágica cifra de fallecidos, a causa de la tormenta invernal, ascendiera.



Se trata de Sha'Kyra Aughtry, quien relata que mientras estaba en su casa escuchó unos gritos de ayuda que provenían de la calle.



Al asomarse, vio que un hombre de delgada apariencia caminaba por las nevadas calles en temperaturas bajo cero.



El novio de Aughtry fue quien sacó en brazos a Joe White de la mortal nieve Foto: @KimberlyLaRussa

Rápidamente, el novio de Aughtry socorrió al hombre identificado como Joe White, un anciano de 64 años que se encontraba solo y en mal estado a causa de las bajas temperaturas.



Tras llamar a los servicios de emergencia y esperar por varias horas a su llegada, la mujer decidió socorrer a White con elementos rudimentarios del hogar.



Con un secador de cabello derritió poco a poco el hielo que sepultaba al hombre de 64 años, y con un cortador de césped cortó los anillos que afectaban la circulación de sus dedos.



Tras esperar infructuosamente la llegada de los especialistas médicos, Aughtry recurrió a las redes sociales para pedir ayuda.



Un vídeo en vivo en Facebook fue lo que hizo que otro buen samaritano acudiera a la ayuda.



"Estoy empezando a ver que su cuerpo cambia demasiado desde el momento en que lo tuve; su cuerpo ha cambiado rápidamente cada hora", dijo la mujer durante su transmisión, quien declaró estar aterrada por la vida del hombre que posaba en su casa.



Durante su primera transmisión en vivo, Aughtry sostuvo que no iba a permitir que la tormenta se llevara otra vida más.



"Llamé a todos, sólo me decían que estaba en una lista. No quiero estar en ninguna lista”, dijo Aughtry.



Después de aquella transmisión a través de Facebook, otra publicación en vivo se hizo desde su cuenta. Esta vez en un coche de un espectador que respondió el llamado de ayuda.



Joe White fue llevado a la clínica, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos recuperándose de una congelación de cuarto grado.

Manos congeladas de Joe White, de 64, quien fue salvado de morir congelado durante la tormenta Foto: @KimberlyLaRussa

El hombre de 64 años lleva trabajando en el Teatro North Park desde hace 30 años. Yvonne White, hermana menor de Joe, dijo que su hermano tiene una discapacidad del desarrollo y estaba residiendo en un hogar comunitario cuando escapó en Nochebuena creyendo que ese día trabajaba.



Asimismo, declaró que era un "milagro" que Joe recordara su número de teléfono en el momento que Aughtry lo rescató de la espesa y fría nieve.



Las redes sociales se han llenado de historias, fotos y elogios a la mujer que salvó al hombre de la tercera edad. "Estoy gritando de la emoción. ¡Demos una ronda de aplausos a Sha’Kyra Aughtry! Ella salvó la vida de un extraño" dice un usuario a través de Twitter.



Joe White se encuentra en recuperación, mientras el teatro donde trabaja está recogiendo fondos para ayudar a su empleado más lóngevo.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

