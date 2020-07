Mujer y su hijo entran a estanque de caimanes por una billetera

Sin importar el riesgo, una mujer saltó con su hijo a la orilla de un estanque repleto de caimanes luego de que su cartera cayera accidentalmente al agua, en el zoológico ‘Safari North, del estado de Minnesota, Estados Unidos.



De inmediato, los visitantes del lugar le dijeron al niño que regresara a un pequeño puente de madera, en el que se encontraba el resto de la gente. Entre tanto, su madre, quien lo dejó solo, escarbaba con un rama en el estanque mientras hablaba por celular.



Las imágenes del angustioso momento se hicieron virales luego de que Ashlynn Curtis, quien recorría el parque de vida silvestre, subiera tres clips en su cuenta de Facebook. En la publicación, describíó lo que grabó como “lo más loco que había visto”.

El 'post', rápidamente, se llenó de comentarios de internautas que criticaban a la madre por poner en riesgo la vida del pequeño. En efecto, uno de los videos recoge el instante exacto en que la mujer alza a su hijo e ingresa con él al área donde se encontraban los reptiles, a la vez que lo reprende por lo sucedido.



“Es tu culpa por venir acá cuando te dije que no lo hicieras”, le increpó al menor su madre, haciendo referencia a la zona más cercana a los animales de todo el cercado.

Ya adentro, la mujer comenzó a tirar rocas al estanque con el objetivo de confundir a los caimanes y recuperar el objeto perdido.

Al mismo tiempo, se escuchan los gritos del niño, quien decía: “No puedo salir, no sé cómo”.



Poco después, se ve cómo la mujer, a orillas del agua, mete la mano y saca la billetera empapada. Acto seguido, y con evidente molestia, llama a su hijo a gritos. Él corre asustado para salir de la zona.

Los empleados del zoológico, quienes no aparecen en ninguno de los videos, según el sitio web estadounidense TMZ, se habrían enterado de lo sucedido luego de que se viralizara la noticia.



Al respecto Ashlynn Curtis, autora del video, le dijo a EL TIEMPO que los miembros del 'staff' no estaban presentes porque hacen rondas por todo el zoológico para monitorear y en ese instante no estaban cerca del recinto. Además, comentó que la intención de su publicación no era darle una mala imagen al establecimiento porque "es uno de los mejores zoológicos en los que he estado".



TMZ también conoció que los directivos del lugar pretenden denunciar a la mujer por negligencia infantil.



La denuncia está fundamentada en que la madre del niño no cumplió los reglamentos del zoológico y sometió a su hijo al peligro de más de 30 caimanes.



Si bien los caimanes son un género de cocodrilos más pequeños que, por ejemplo, los cocodrilos marinos, la mordedura de ambas especies puede causar serios daños a los niños.



(Le recomendamos leer: Los tiburones de arrecife están funcionalmente extintos, según estudio).



Así lo evidencia un caso registrado en 2016, cuando un niño murió arrastrado por este tipo de lagartos en una laguna de Walt Disney World, en la Florida, Estados Unidos, según lo reportó 'The Washigton Post'.

