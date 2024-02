Estados Unidos: ¿qué esperar de las primarias demócratas y republicanas en Míchigan?

Los colegios electorales de Míchigan abrieron sus puertas a primeras horas de este martes para celebrar las primarias de los partidos Demócrata y Republicano en una jornada centrada en medir el voto de castigo que el presidente estadounidense, Joe Biden, puede sufrir por su apoyo a la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

La mayoría de los colegios electorales empezaron a recibir votantes a las 07:00 hora local y no cerrarán sus puertas hasta 13 horas después, a las 20:00 horas.



La secretaria de Estado (máxima autoridad electoral) de Míchigan, Jocelyn Benson, señaló el lunes que más de un millón de personas ya han emitido sus votos a través del correo o en votaciones anticipadas.



Aunque los votantes pueden elegir entre varios candidatos, los analistas dan por seguro que Joe Biden, por los demócratas, y Donald Trump, por los republicanos, serán los vencedores de las primarias.



Puntos de votación para las primarias en Michigan (Estados Unidos). Foto: Getty Images/AFP

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley es la única rival que le queda a Trump en las primarias, mientras que los demócratas pueden elegir también al congresista Dean Phillips, aunque el voto en blanco será el principal rival de Biden en

Míchigan.



Dos organizaciones que representan el voto árabe y musulmán y a los demócratas más progresistas, Listen to Michigan y Our Revolution, respectivamente, han solicitado marcar la casilla "uncommitted" (no comprometido, el equivalente al voto en blanco) en protesta por el apoyo que EE. UU. está brindando a Israel en su ofensiva militar en la Franja de Gaza.



El objetivo del movimiento de protesta es que al menos un 10 % de los votos emitidos en la primaria demócrata sean en blanco en un intento de que la Administración Biden cambie de rumbo su política en Oriente Medio y exija a Israel un alto el fuego inmediato e incondicional.



Votantes depositan sus papeletas en un colegio electoral durante las primarias de Michigan. Foto: AFP

Tanto Listen to Michigan como Our Revolution consideran que las políticas de Biden están desmovilizando al electorado árabe y progresista, lo que es una amenaza de cara a las elecciones presidenciales de noviembre dado que en estos momentos las encuestas de opinión señalan que Trump está por delante en Míchigan.



No es casualidad que el movimiento de castigo a Biden por su posición en la guerra de la Franja de Gaza se haya iniciado en Míchigan: en el estado viven unas 300.000 personas de origen árabe y musulmán, una de las mayores del país.

En 2020, el apoyo de los musulmanes y de los árabes estadounidenses fue crucial para la estrecha victoria de Biden sobre Trump en este estado del medio oeste del país. Hace cuatro años el margen de victoria de Biden fue de apenas 150.000 votos.



"El presidente Biden ha financiado la caída de bombas sobre los familiares de personas de Michigan, personas que votaron por él y que ahora se sienten completamente traicionadas", declaró Layla Elabed, de la campaña "Listen to Michigan".



"La esperanza es que Biden sienta la presión de perder electores centrales y actúe".



El grupo aspira a reunir a 10.000 votantes "sin compromiso" para transmitir un "mensaje potente e inequívoco" de que financiar y apoyar la guerra está "reñido con los valores del Partido Demócrata".

Campaña que pide a los votantes que emitan un voto no comprometido, en lugar de votar por el presidente de EE.UU. Joe Biden. Foto: AFP

Durante las primarias de New Hampshire se lanzó una campaña similar que tuvo escasa repercusión, pero Michigan tiene más población musulmana y árabe. Abdullah Hammoud, alcalde de Dearborn, un suburbio de Detroit de mayoría árabe-estadounidense, considera que la votación del martes tiene como objetivo "responsabilizar al presidente Biden".



Cuando "votamos por 'sin compromiso', lo que estamos diciendo es que su toma de decisiones en Palestina es inaceptable, que los 30.000 muertos son inaceptables, que la ayuda militar interminable es inaceptable", dijo Hammoud el lunes por la noche en la plataforma social Instagram.



La aspirante republicana a la presidencia de EE.UU. y ex embajadora ante la ONU Nikki Haley. Foto: AFP

La campaña de Biden cree que es demasiado pronto para determinar cómo afectará la crisis de Gaza a las elecciones de noviembre, según dijeron ayudantes familiarizados con la idea.



El presidente dijo el lunes que un alto el fuego podría producirse la próxima semana, pero no indicó si sería permanente. La campaña cree que el clamor actual es por el fin de los combates y aún no hay pruebas de que los votantes estén firmemente bloqueados contra Biden, dijeron personas cercanas al esfuerzo.

En el lado republicano, la cuestión que la primaría de Míchigan resolverá es si Haley puede esperar algún tipo de milagro de cara al 'súpermartes' del 5 de marzo, cuando varios estados celebran primarias.



Haley perdió el pasado sábado las primarias en su estado, Carolina del Sur, a manos de Trump. Pero la aspirante republicana consiguió un 40 % de los votos, una cifra respetable que le ha permitido justificar su permanencia en las primarias republicanas.

El porcentaje de votos este martes en Míchigan, aunque Trump gane como está previsto, marcará cómo Haley llegue al 'súpermartes'.

*Con AFP, Efe y Bloomberg