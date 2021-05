Estados Unidos busca desescalar tensiones en Colombia

Brian A. Nichols, el nominado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, calificó de “complicada” la situación en Colombia, que desde el pasado 28 de abril afronta fuertes protestas.



(Además: Congresistas estadounidenses piden enviar vacunas a Colombia)

Nichols se pronunció así durante su audiencia de confirmación ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde recordó que Colombia ha sido un aliado desde hace tiempo de EE. UU.



“La situación en Colombia es complicada, ese país es aliado de Estados Unidos hace mucho, tenemos que comprometernos con el presidente (Iván)Duque”, afirmó.



El funcionario, que de ser confirmado se convertiría en el primer afroestadounidense al frente de ese cargo en más de cuatro décadas, apuntó que es clave brindarle un apoyo a Colombia para afrontar la crisis económica causada por la pandemia, que, subrayó, ha sido uno de los motivos por los que el Gobierno de Colombia presentó una reforma fiscal.



(No deje de leer: Covid: lo que debe saber si se va a vacunar como turista en EE. UU.)



Nichols recordó que si bien las movilizaciones en el país comenzaron contra la ya retirada reforma fiscal del gobierno de Duque, sumada a la archivada reforma de la salud, ahora las protestas abarcan reclamos como el cese de la brutalidad policial.



Además, anunció que, de ser elegido, también tomará como prioridad el desescalamiento de las tensiones en el país y retomará el camino de la implementación de los acuerdos de paz.



El nominado se pronunció igualmente sobre la situación en Venezuela y se mostró a favor de mantener la “presión económica” sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusó de utilizar “tácticas dilatorias” para evitar la celebración de “elecciones libres y justas”.



Estados Unidos le impuso una serie de sanciones a Venezuela que van desde el congelamiento de bienes personales a funcionarios o personas vinculadas con el gobierno de Maduro hasta la prohibición de hacer negocios con ese país.



Además, Nichols afirmó que la decisión del gobierno del expresidente Donald Trump que prohíbe a las empresas no estadounidenses intercambiar diésel por petróleo “está bajo revisión” de la administración Biden.



Consultado sobre Cuba, admitió que la política de Washington hacia la isla está “bajo revisión” y señaló que el presidente Miguel Díaz-Canel no parece “significativamente diferente de sus predecesores”.



EFE

Le puede interesar

- ¿Cómo se puede tramitar la cédula colombiana en Washington?

- Así fue el primer cara a cara entre Estados Unidos y Rusia