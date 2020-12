La fuerza latina se impone en la gobernación de Joe Biden en EE. UU. 

Los nombramiento de Alejandro Mayorkas, como secretario de Seguridad Interior; Xavier Becerra, como su secretario de Salud; y Miguel Cardona, como secretario de Educación de Estados Unidos demuestran que el presidente electo Joe Biden cumplirá con la representación de por lo menos un 20 % de personas de origen latino en su administración, reflejando la importancia del voto hispano en el país.



Durante su campaña, Biden aseguró que los latinos que representan casi 20 % de la población en Estados Unbidos y que son el “futuro” del país, y consideró “ridículo” continuar con las políticas del presidente Donald Trump.



“No estoy tratando de ser diligente, no intento ser amable, ustedes son el futuro del país. Hablo en serio, realmente lo son”, afirmó Biden durante un discurso cuando era candidato demócrata en un evento con líderes de la comunidad hispana en Las Vegas (Nevada).



Desde ese momento, Biden llamó a acabar con el ciclo en que los latinos, en los buenos tiempos, son olvidados, y en los malos son los primeros en encabezar la lista de problemas y, peor aún, los últimos en ser atendidos.



Los latinos constituyen el 18 % de la población total de Estados Unidos y nueve de cada diez latinos por debajo de los 18 años nacen en el país norteamericano, por lo que se espera que la nueva administración demuestre su interés por esta población, luego de que el Gobierno de Trump endureciera la política migratoria donde se estima que residen alrededor de once millones de personas indocumentadas.

Ante este panorama, los nombramientos latinos, ya conocidos, para el nuevo gobierno Biden son el abrebocas de algunos restantes que, se espera, consoliden a un, de por sí, diverso gabinete conformado también por otras minorías como afroamericanos, personas de la comunidad LGBTIQ+, indígenas y un buen número de mujeres.



Biden espera que estos nombramientos le permitan lograr gran parte de sus promesas de campaña, en torno a los latinos y los migrantes en general, como mejores accesos a la salud y a la educación, soportes económicos y accesos laborales, así como la ambiciosa meta de reformar el sistema de inmigración.



El primer latino seleccionado para asumir el liderazgo del departamento de Seguridad Interior en EE. UU. es Alejandro Mayorkas que llegó al país después de huir de Cuba y quien enfrentará, según Biden, "uno de los trabajos más difíciles en el gobierno".



"El secretario del DHS (por sus siglas en inglés) debe mantenernos a salvo de amenazas en el país y desde el extranjero, y su trabajo juega un papel fundamental en la reparación de nuestro sistema de inmigración roto", dijo Biden al presentar a Mayorkas.

Precisamente, la nominación de Mayorkas promete un giro de 180 grados en la política migratoria de EE. UU. buscando no solo regularizar a los migrantes indocumentados, sino suspender temporalmente las deportaciones y aumentar los cupos para refugiados.



Con apenas un año de nacido, en 1960, Mayorkas emigró a EE. UU. junto con sus padres después del triunfo de la revolución cubana. Como profesional, en 1988 se convirtió en el fiscal federal más joven del país liderando varios procesos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.



Mayorkas fue nominado en 2009 por el entonces presidente Barack Obama para dirigir los servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. desde donde apoyó

el programa de derechos de los inmigrantes DACA que otorgó permisos de trabajo y protección contra la deportación a más de 700.000 jóvenes que entraron sin documentos cuando eran niños.

De otro lado, el fiscal general de California, Xavier Becerra, fue nominado por el electo Biden para ser secretario de Salud y servicios humanos.



En sus 12 mandatos como representante de Los Ángeles en el Congreso, Becerra fue un destacado defensor de los derechos de los latinos y un enérgico partidario del programa de salud del expresidente Barack Obama, una política que es muy atacada por Donald Trump y el partido republicano.



Becerra, de 62 años, fue elegido fiscal general de California en 2016, sucediendo a la vicepresidenta electa Kamala Harris después de que ella entrara en el Senado.



Nacido en Sacramento (California) pero con orígenes mexicanos, fue el primer latino en ostentar ese puesto. Durante su tiempo en el cargo, defendió también el DACA frente a la Corte Suprema.



Según el diario The New York Times, la elección de Becerra llegó después de que el Caucus Hispano en el Congreso expresara quejas sobre la falta de latinos en el nuevo gobierno.

El más reciente anuncio, informado el martes por los medios estadounidenses, fue el de Miguel Cardona al frente de la cartera de Educación.



Este antiguo profesor de escuela pública y actual encargado de supervisar todos los centros educativos en el estado de Connecticut cumpliría, además, con la promesa de Biden de elegir a un profesor como secretario de este departamento.



Cardona, nacido en Connecticut de padres puertorriqueños, ejerce desde 2019 como secretario de Educación de ese estado, un puesto desde el que ha tenido que supervisar la enseñanza a distancia de miles de estudiantes debido la pandemia del covid-19, una tarea nada fácil.



Cuando los centros de enseñanza cerraron sus puertas, Cardona se apresuró a entregar 100.000 computadores portátiles a los estudiantes de su estado para asegurarse de que podían seguir las clases.



Anteriormente, Cardona fue profesor en una escuela pública del distrito de Meriden (Connecticut), donde creció, y luego ejerció durante diez años el cargo de director de educación de ese distrito, desde donde supervisó la enseñanza a 9.000 alumnos y que, en 2012, le valió el reconocimiento de mejor director del año.

Algunos nombramientos pendientes

De los departamentos que quedan por seleccionar, el de Justicia es el de más alto nivel, un cargo que la oficina de Biden posiblemente no nombrará antes de Navidad, dijo este martes a la CNN una fuente conocedora del debate interno en el Gobierno de transición.



Entre otros de los miembros del equipo de trabajo Biden, también se destacan varios latinos con experiencia en administraciones anteriores como Anthony Bernal, Julissa Reynoso y Julie Chávez Rodríguez.



Chávez, nieta del líder de los derechos civiles César Chávez, ejercerá como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Por su parte, Reynoso y Bernal trabajarán para la futura primera dama, Jill Biden.



Además Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, fue nombrado el martes como reemplazo de la vicepresidenta electa Kamala Harris en el Senado de Estados

Unidos, convirtiéndose en el primer latino en representar a California en la Cámara Alta del país.



En un comunicado, Padilla se comprometió a "trabajar todos los días para honrar esa confianza y cumplir con todos los californianos". "Saldremos juntos de esta pandemia y reconstruiremos nuestra economía de una manera que no deje atrás a las familias trabajadoras", agregó.



Padilla, quien supervisó el voto por correo de California en las elecciones presidenciales de noviembre, estaba considerado como uno de los favoritos para el puesto, con un fuerte apoyo de los grupos latinos.



