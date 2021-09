El referendo que puso al gobernador de California contra las cuerdas

California es uno de esos pocos estados en Estados Unidos donde el poder de los demócratas es casi absoluto. De hecho, desde el 2006 los republicanos no han logrado ganar una sola elección y la distancia entre ambos partidos es cada vez más grande. Pese a ello, el gobernador Gavin Newsom, que es demócrata, está contra la espada y la pared.



Este martes millones de californianos acudieron a las urnas -también vienen votando por correo desde hace varias semanas- para determinar si Newsom permanece en su cargo. Eso gracias a una consulta popular o referendo revocatorio (recall) que se aprobó en marzo de este año luego que sus detractores recopilaron las dos millones de firmas que son necesarias bajo las leyes del estado para activar este mecanismo.



Dado que los demócratas no respaldaron candidatos para no debilitar los chances de Newsom, en caso de ser destituido su reemplazo saldría de un grupo de 24 aspirantes republicanos que se presentaron a esta elección especial.



La lista la encabeza el presentador de radio Larry Elder, un conservador con posiciones más extremas que las de Donald Trump y que no cree en el cambio climático ni máscaras o vacunas para frenar el avance del Covid-19.



En otras palabras Newsom, que ganó las elecciones en el 2018 con más del 60 por ciento de la votación (casi 8 millones de sufragios) podría ser reemplazado por alguien que en el mejor de los casos sumaría un millón y que es su antítesis en términos políticos.



Cómo uno de los estados más liberales del país estaría a punto de dar semejante vuelco es una historia que tiene su origen en la pandemia pero también en los errores que el Gobernador ha cometido.



Desde que llegó al poder los republicanos han intentado removerlo en 7 ocasiones. Algo común en la política de este estado -que permite este tipo de consultas- pero que no suelen ser exitosas dado la popularidad de los demócratas.



Y eso sucedió en las primeras seis veces. Pero la séptima, que se presentó en el 2020, fue diferente. Si bien en sus inicios también iba camino al fracaso, la trayectoria cambió en diciembre del año pasado cuando se supo que Newsom había asistido a una fiesta, y sin tapabocas, pese a que le había pedido a la población no salir de sus casas y era el principal proponente del uso de tapabocas.



El candidato Larry Elder junto con la escritora y sobreviviente de abuso sexual, Rose McGowan. Foto: Apu GOMES / AFP

Su hipocresía causó indignación entre los californianos, que, como muchos en EE. UU. ya venían saturados con las restricciones que impuso la pandemia y la crisis económica. A eso se sumaron varios problemas del estado, como el alza en el costo de vida, el racionamiento de agua y la creciente población de los habitantes de calle o personas que viven en la calle, que es la más alta del país.



Y a eso se sumó la irrupción de la variante Delta este verano que forzó a Newsom a reimponer muchas de las impopulares restricciones y decretar nuevamente el cierre de establecimientos.



Una tormenta perfecta que los republicanos trataron de canalizar hacia lo que sería un triunfo histórico. El tema, además, adquirió un matiz nacional pues si un estado como California, que es reconocido por su tinte liberal, daba la espalda a uno de los propios, los demócratas podrían estar en problemas de cara a las legislativas del año entrante.



Desde hace unas dos o tres semanas, el partido cambió de estrategias y enfocó toda su energía en tratar de equiparar a Elder -y los otros republicanos que aspiran- con Trump, que es muy impopular en el estado.



"Los ojos del país y del mundo están en ustedes. Larry Elder es un clone de Trump así que o se quedan con Newsom o lo que tocará es un Donald Trump. El resto del país los mira y cuenta con ustedes", dijo el presidente Biden, que estuvo en California el lunes haciendo campaña en favor del gobernador.



Y la estrategia, según las encuestas, al parecer está dando resultados. En el último sondeo, del Instituto para Políticas Públicas de California el 58 por ciento se inclina por mantener a Newsom y solo un 39 por ciento quiere removerlo.

El gobernador de California, Gavin Newsom. Foto: David McNew / AFP

Ante eso los republicanos, como hicieron en las pasadas elecciones presidenciales, comenzaron a denunciar un supuesto fraude cuando aún ni se habían comenzado a contar los votos.



En cualquier caso, si el resultado de las encuestas se mantiene los demócratas no solo habrán pasado la prueba sino descubierto en el proceso que el antitrumpismo sigue vivo y es una de sus mejores armas electorales. Pero si pierden o la elección es muy estrecha, el recall se tornaría en todo en un campanazo de alerta sobre el futuro que se les avecina.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68

