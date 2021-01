Quiénes eran las cinco personas que murieron en el ataque al Capitolio

Las banderas del Capitolio de Estados Unidos fueron izadas a media asta el viernes tras el deceso de un policía, lo que elevó a cinco los muertos en el asalto de ese edificio por partidarios del presidente saliente, Donald Trump.



El policía del Capitolio Brian Sicknick, de 42 años, fue golpeado en la cabeza con un extintor de fuego cuando enfrentaba a quienes irrumpieron el miércoles en el

Capitolio. Sicknick retornó a su oficina, donde colapsó y fue llevado a un hospital. Allí falleció la noche del jueves, según una nota de la Policía del Capitolio.

"Aproximadamente a las 9:30 de esta noche, el agente de la Policía del Capitolio Brian D. Sicknick falleció debido a heridas que sufrió cuando estaba trabajando" en el asalto al Congreso, indicó un portavoz de ese cuerpo policial en un comunicado.



(Lea aquí: Justicia de EE. UU. culpa a 15 personas por asalto al Capitolio).



Sicknick resultó herido "mientras se enfrentaba físicamente a los manifestantes" que invadieron el Congreso, y sufrió un "colapso" cuando volvió a su oficina, por lo que lo trasladaron al hospital, explica la nota.



El agente llevaba trabajando para la Policía del Capitolio desde 2008, según la agencia policial, que aseguró que está investigando lo ocurrido.

El pie de fuerza de las autoridades resultó insuficiente para contener a los protestantes. Foto: Michael Reynolds. EFE

Con la muerte de Sicknick, ya son cinco las personas que perdieron la vida durante esos incidentes, que se produjeron tras una interrupción de la reunión de los congresistas para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.



Los otros cuatro fallecidos identificados por las autoridades son manifestantes: Ashli Babbitt, una mujer de 35 años residente en San Diego (California, EE. UU.); Benjamin Phillips, de 50 años y de Ri (Pensilvania); Kevin Greeson, de 55 años, de Athens (Alabama); y Rosanne Boyland, de 34 años, de Kennesaw (Georgia).



(Además: Pelosi busca asegurarse que presidente Trump no use códigos nucleares).



El jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., Robert Contee III, no dio detalles sobre las circunstancias específicas de las muertes, aunque dijo que tres de ellas fueron por "emergencia médica" y otra por disparo.



De acuerdo con varios videos difundidos por las redes sociales, Babbitt trató de entrar en una zona del Capitolio a través de una ventana rota, flanqueada por otros miembros de la insurrección y fue entonces cuando el policía apretó el gatillo, terminando con su vida de un solo disparo.

Según los medios locales de California, esta mujer era veterana del Ejército estadounidense, libertaria, ferviente seguidora del presidente saliente, Donald Trump, y partidaria de la Segunda Enmienda, que protege el derecho a portar armas.



El día antes de su fallecimiento, Babbitt aseguró en Twitter que "nada" detendría al movimiento de apoyo de Trump. "Nada nos detendrá. Pueden intentar y tratar de hacerlo, pero la tormenta está aquí y descenderá sobre DC en menos de 24 horas", escribió en su cuenta personal.



Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió este viernes a las autoridades de Estados Unidos que investiguen a fondo los ataques contra periodistas registrados durante el asalto al Capitolio.

Wow. This video of the Trump mob attacking Associated Press photographer John Minchillo is just horrific.



(Video by @JulioCortez_AP via Instagram: https://t.co/GlO07Uj4fz) pic.twitter.com/P8QJwd7tsB — Parker Molloy (@ParkerMolloy) January 8, 2021

"La violencia mostrada contra los medios durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos no cabe en una democracia. Los individuos que amenazaron y atacaron a periodistas deben rendir cuentas por sus acciones", señaló en un comunicado Carlos Martínez de la Serna, de la organización con sede en Nueva York.



El CPJ recordó que reporteros y fotógrafos de medios como The New York Times, The Washington Post y Politico han publicado historias sobre cómo los manifestantes los atacaron o amenazaron.



(Lea también: Trump anuncia que no asistirá a la ceremonia de investidura de Biden).



Entre los ejemplos de la violencia, destacó un vídeo en el que se puede ver cómo simpatizantes de Trump arrastran y golpean a un fotógrafo de la agencia Associated Press y amenazan con asesinarlo.



También el de una fotoperiodista independiente que estaba trabajando para The Washington Post, que relató al CPJ cómo tres personas amenazaron con dispararle.



"Durante los últimos cuatro años, la Administración de Trump ha lanzado ataques contra medios", recordó Martínez de la Serna, que denunció que, tal y como se ha visto ahora, esa retórica puede llevar a gente a "atacar a reporteros que simplemente tratan de hacer su trabajo.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

