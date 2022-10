Hay 3 ciudades en Estados Unidos que se han ganado el mérito de considerarse las que más generan miedo en el país, esto debido a su pasado terrorífico.



La cadena CNN reveló estas ciudades, que además de tener atractivos turísticos con relación al terror en pleno Halloween, tienen historias macabras que ya no son tan secretas.



Las tres ciudades son: Nueva Orleans, en el estado de Luisana, famosa por ser escenario de diferentes proyectos de entretenimiento de terror; Salem, Massachussets, por sus historias de brujas en el pasado y Savannah, Georgia, recordada por diferentes avistamientos de lugareños.



Lea también: ¿Por qué la familia de George Floyd demandó al rapero estadounidense Kanye West?

es una forma de entrelazarnos aún más con sus historias y proclamar nuestra propia pertenencia dentro de él FACEBOOK

TWITTER

"Familiarizarse con los seres sobrenaturales y convertirse en un transmisor de la tradición sobrenatural de un lugar es una forma de entrelazarnos aún más con sus historias y proclamar nuestra propia pertenencia dentro de él", le dijo a CNN Lowell Brower, profesor del programa de folclore de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Nueva Orleans, Luisiana

Facebook Twitter Linkedin

American Horror Story Foto: FX Television

Esta ciudad, fundada en 1718, es reconocida por ser el hogar de autoproclamados vampiros y Brujas, además de las constantes menciones de los habitantes de que espíritus habitan el lugar, 'Donde los fantasmas caminan entre los vivos en armonía', se presume allí.



También es recordada por su historia embrujada, ya que tiene su propia marca de vudú, traído en el siglo XVIII por esclavos africanos, y quienes practicaban esta extraña forma de religión, tenían un valor superior en la sociedad.



Dicha religión 'Vudú de Nueva Orleands' en los tiempos modernoas se ha convertido en un intento de conectar creyentes con su espiritualidad, así como acercarlos a las prácticas de la iglesia romana.



Fue el lugar donde se desarrollaron diferentes proyectos de terror en el entretenimiento, entre ellos 'America Horror History', 'Interview with the Vampire' y 'True Blood'.

Lugares de terror para visitar

Facebook Twitter Linkedin

Según la tradición vudú, las almas van hacia 'Guinee', el mundo de los muertos. Para algunos, esa entrada estaría entre las calles Canan y Basin (Nueva Orleans) Foto: Cementerio de San Luis. Foto: Brandon Ore - Google Maps

• En el teatro Le Petit Théâtre Du Vieux Carré se dice una mujer llamada Caroline, que actuaba allí, cayó y murió usando un vestido de novia y de vez en cuando aparece de nuevo.



• En el cementerio de St. Lois aparentemente algunos de los espíritus no se asentaron, por lo que algunos fantasmas son hasta conocidos y se les han puesto nombre de acuerdo a sus características.



• El bar Old Absinthe House lleva 200 años abierto, y al parecer es el lugar donde los espíritus les gusta ‘ir por un trago’.

Salem, Massachusetts



En la ciudad, fundada en 1626, más de 200 personas fueron acusadas de brujería y lealtad al diablo en el siglo XVII en Salem, la mayoría de estas personas fueron mujeres. Quienes acusaban con pocas evidencias pero con numerosos testimonios de habitantes de la zona terminaron por ahorcar a 19 de ellos y llevando a prisión a otros 4 que murieron allí.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. En el siglo XVII varias mujeres fueron condenadas a muerte acusadas de 'brujería'. Foto: iStock

Los juzgamientos que terminaron en asesinatos, impulsados por la paranoia religiosa y la histeria del pueblo, ahora son una mancha de vergüenza en la historia americana y hoy la ciudad de Salem honra a los inocentes asesinados en aquel tiempo y educa a los visitantes con historias sobre lo sucedido.

Lugares de terror para visitar

Facebook Twitter Linkedin

"En enero de 1692 se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería", explica National Geographic. Foto: iStock

• La antigua casa del juez Jonathan Corwin es un atractivo turístico, por su estructura colonial, así como también porque fue él quien presidió los exámenes de las brujas y participó sin remordimientos en los juicios de las 'brujas'.



• El libro de brujería 'The House of the Seven Gables' se inspiró en una casa real de Salem, con ese mismo nombre.



• En el Museo de Brujas de Salem y el Museo Peabody Essex se puede obtener más información sobre estos temas.

Savannah, Georgia

Facebook Twitter Linkedin

7. Savannah, Georgia. Los lectores consideran a esta ciudad como un destino seguro que combina un grato ambiente y bella naturaleza. Foto: 123rf

El libro "Midnight in the Garden of Good and Evil" evoca las situaciones de terror de la ciudad fundada en 1733; allí, testimonios de habitantes aseguran haber visto fantasmas y demás personajes paranormales, según mencionan todo edificio de más de 100 años tiene historias relacionadas al terror y lo paranormal.

Lugares de terror para visitar

• La Casa Mercer-Williams es ahora un museo en donde los fanáticos de las películas 'Midniht' conocen por registros de muertes en el recinto.



• Diferentes hoteles embrujados están disponibles para la ‘cacería de fantasmas’ como ellos mismos lo venden, estos son el Marshall House y el Hamilton-Turner Inn.



• El cementerio Colonial Park, es ofrecido como ‘una de las mansiones más embrujadas de la ciudad’ para quienes desean hacer turismo de terror.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias