Estados Unidos: la cantidad máxima de dinero que se puede llevar al pasar la frontera

Tras un largo proceso para obtener la visa, muchas personas se sienten nerviosas cuando al fin van a realizar su viaje a Estados Unidos. Si bien el país tiene estrictas normas con respecto a quiénes pueden Ingresar a su territorio, la realidad es que el proceso de ingreso no debería significar mayor problema siempre y cuando se sigan las reglas. Entre ellas, conocer cuál es la cantidad máxima de dinero que se puede presentar en la frontera.

Se sabe que uno de los requisitos para poder obtener la visa es demostrar que se cuenta con los fondos suficientes para poder costear un viaje a la Unión Americana. Pero una vez que se llega a la frontera los agentes de inmigración podrían solicitar más información o elementos, entre ellos comprobar que se cuenta con el dinero para permanecer el número de días que se declaró.

Pero lo anterior no significa que entre mayor cantidad de dinero se lleve mejor será la respuesta de los agentes de inmigración. Hay un límite si no se quiere tener que realizar un proceso adicional y, en su caso, enfrentar problemas con las autoridades.

Es legal transportar dinero a Estados Unidos, pero con esta salvedad

La Oficina de Aduanas y Protección fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comparte a través de su sitio oficial que es legal transportar cualquier cantidad de dinero y otros instrumentos financieros dentro o fuera de los Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan con algunas reglas.

Si una persona intenta pasar la frontera con dinero u otros instrumentos en un monto superior a los US$10.000 es necesario presentar el formulario FinCEN 105, informe de transporte internacional de moneda o instrumentos monetarios, ante las oficinas de aduanas y protección fronteriza.

Es importante señalar que este lineamiento aplica en todos los casos, es decir, una persona no puede cargar esa cantidad de dinero incluso a través de distintos instrumentos, por ejemplo cheques y efectivo. Además, las personas que viajan en conjunto no pueden superar los US$10.000.



Asimismo, tampoco es válido enviar por correo u otros medios esas cantidades a Estados Unidos sin ser declarada. Es relevante decir que no se incluyen las tarjetas bancarias, pero sí instrumentos como cheques.

Lo adecuado en caso de superar la cantidad es declararlo primero en el Formulario de Declaración de Aduanas (Formulario 6059B de CBP) y luego mostrar el formulario FinCEN 105 a través del cual se debe compartir información como nombre, dirección, número de pasaporte y detalles sobre la procedencia y el destino del dinero.

No se pueden ingresar más de US$!0.000 sin declararlos. Foto: iStock

Así mismo las autoridades hacen hincapié en que los viajeros internacionales que salen de los Estados Unidos con dinero o instrumentos monetarios que representen un monto combinado superior a los US$10.000 también deben presentar el formulario citado antes de dejar el país.

En caso de no realizar la declaración correspondiente se corre el riesgo de que las autoridades confisquen el dinero, además de recibir una multa.