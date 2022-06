Un alto funcionario del presidente Joe Biden lamentó que la agenda entre Estados Unidos y Colombia haya estado dominada durante tanto tiempo por la lucha contra las drogas y propuso que, en adelante, se enfoque más en las oportunidades que se pueden construir en el país para beneficiar a la población.



"Debimos comenzar mucho antes a desnarcotizar la agenda. El número de hectáreas erradicadas, el número de extradiciones se convirtió en la medida del éxito -de nuestros esfuerzo en Colombia- y menos en cómo podíamos introducir oportunidades. No estoy minimizado lo que se hizo, por que en eso contribuyeron republicanos y demócratas con mucho esfuerzo. Pero a los colombianos hay que hablarles de algo más que drogas, hablarles más sobres las oportunidades", dijo Juan González, asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, del presidente estadounidense.



González dijo sus declaraciones durante un evento organizado en la Biblioteca del Congreso para lanzar un nuevo libro sobre el futuro de la relaciones bilaterales, en el que participaron funcionarios y ex funcionarios de ambos países.



El libro, titulado Aliados: 27 ideas audaces para reimaginar la relación EE. UU.-Colombia, es una compilación de ensayos que se enfocaron en siete aspectos diferentes de esta sociedad, como la seguridad, gobernanza, migración, cambio climático y otros.



El texto, coordinado por la Embajada de Colombia, el Atlantic Council y el Woodrow Wilson Center, incluye escritos de múltiples personalidades que han jugado un papel relevante en la historia reciente.



Entre ellos el ex presidente Bill Clinton, la ex canciller Carolina Barco, el actual embajador Juan Carlos Pinzón, el empresario Howard Buffet, el ex presidente de BID, Luis Alberto Moreno, el ex director de la CIA general (r) David Petraeus, el ex director del Comando Sur, Almirante (r) Craig Faller, el congresista Gregory Meeks, los ex embajadores de EE.UU en Colombia Kevin Whitaker y Michael McKinley, y el actor John Legúizamo.

Así mismo comentarios cortos de múltiples senadores, representantes a la Cámara, ex funcionarios y otros al igual que links a videos de figuras como el ex Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y Carlos Vives.



Durante el evento, que contó con la presencia de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y el embajador Juan Calos Pinzón, se hizo un panel con algunos de los 27 autores que participaron en este proyecto, que hace parte de los eventos que se vienen realizando para celebrar los 200 años de relaciones bilaterales entre los dos países.



El embajador Whitaker, otro de los que habló, también lanzó una crítica frente a las políticas que ha promovido su país a lo largo de estas décadas. A su juicio el excesivo enfoque en la extradición como instrumento para disuadir el narcotráfico, ha impedido que el sistema judicial de Colombia se desarrolle adecuadamente. Y por eso pidió, a futuro, moderar el uso de esa herramienta.



Este jueves el presidente Iván Duque aterrizó en Washington para encabezar el resto de los eventos celebratorios y cuyo punto más alto será este jueves en la noche con una gran presentación cultural en el Kennedy Center a donde están invitadas unas 2500 personas de ambos países.



El mandatario también participará en una ceremonia en la sede de la embajada colombiana donde se colocará una placa conmemorativa de los 200 años de las relaciones y ofrecerá condecoraciones a ex congresistas y ex funcionarios estadounidenses por su contribución al país.

Iván Duque estará en Estados Unidos durante esta semana. Foto: EL TIEMPO

La distinción se estableció́ mediante el Decreto 305 de 2022, “para destacar a todas las personas naturales y jurídicas, colombianas y norteamericanas, civiles o militares, que con su trabajo, esfuerzo y aportes hayan contribuido a la construcción y fomento de las relaciones bilaterales entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América” y se entrega por una única vez en el marco de la celebración del bicentenario diplomático.



Se le entregará a Robert Zoellick, quien fue Subsecretario de Estado, Representante Comercial de EE.UU. y Presidente del Banco Mundial; William Cohen, ex secretario de Defensa; Carlos Gutiérrez, ex secretario de Comercio; Paula Dobriansky, ex Subsecretaria de Estado para Asuntos Globales; Eric Farnsworth, Vicepresidente de Americas Society/Council of the Americas; Irma Frank, catedrática y directiva de la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown, y Cristian Samper, Presidente de Wildlife Conservation Society.



Asimismo, serán distinguidos los congresistas estadounidenses Ed Royce, Roy Blunt, Rob Portman y Ruben Gallego, y la ex legisladora Illeana Ros-Lehtinen.



Duque también tiene prevista una cita con el Secretario General de la OEA. Luis Almagro, para hablar sobre la próxima Cumbre de las América, y con la Directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a quien agradecerá ́ el apoyo al desarrollo colombiano y por la renovación de la línea de crédito flexible.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68

