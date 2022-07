El presidente de EE. UU., Joe Biden, firmó el viernes una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto y acallar las críticas de miembros de su partido que le acusan de no haber reaccionado con la urgencia necesaria al fallo del Tribunal Supremo contra ese derecho.



(Lea también: Los países que castigan con cárcel a las mujeres que abortan)

Las medidas de Biden tienen un alcance limitado debido a que la única forma de garantizar el derecho al aborto en EE. UU. es con la aprobación de una ley en el Congreso, algo nada fácil debido a que haría falta el apoyo de diez senadores de la oposición republicana.



Por eso, el mandatario urgió a los estadounidenses, especialmente a las mujeres, a que voten en las elecciones de noviembre para cambiar la composición del Congreso.



(Le puede interesar: EE. UU.: restringen venta de píldoras anticonceptivas ante temor de escasez)

Protestas a favor del derecho al aborto en Estados Unidos. Foto: Bloomberg

"Ustedes, las mujeres pueden determinar cuál es el resultado de este tema. No creo que el Tribunal o los republicanos, que durante décadas han avanzado esta agenda extrema, tenga idea alguna sobre el poder de las mujeres estadounidenses", manifestó Biden.



Visiblemente enfadado, el mandatario aludió a la historia de una niña de 10 años en Ohio que quedó embarazada tras sufrir una violación y tuvo que viajar a Indiana para recibir atención médica porque su estado prohíbe el aborto después de seis semanas.



"¿Debería una niña de 10 años ser forzada a dar a luz al hijo de un violador?", preguntó Biden, quien culpó a la "agenda extrema" de los republicanos de la situación de la pequeña.



(Además: Disney y más empresas que cubrirán costos de viaje a personal para abortar)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la cumbre de la Otán en Madrid. Foto: EFE/ Juan Carlos Hidalgo

En concreto, la orden ejecutiva de Biden da poder a los departamentos de Salud y de Justicia para proteger el acceso a las píldoras anticonceptivas y permitir que las mujeres puedan cruzar los límites entre estados para acceder al aborto en un territorio donde sí es legal.



El decreto, sin embargo, no especifica cómo el Gobierno va a proteger el acceso a las píldoras anticonceptivas cuyo uso podría crecer y a las que ya recurrieron un 54 % de las mujeres estadounidenses en 2020, según el Instituto Guttmacher.



El Departamento de Salud también tendrá el encargo de garantizar que las mujeres acceden a métodos anticonceptivos y asegurarse de que el personal médico atiende a las mujeres que están sufriendo un aborto natural o complicaciones con su embarazo.



Asimismo, la orden ejecutiva pedirá que se aumente la protección a la privacidad de los pacientes que buscan en internet información sobre cómo acceder a cuidados reproductivos.

Además, el Gobierno organizará un equipo de abogados que dará consejo legal a los proveedores y particulares para ayudarles a navegar las nuevas restricciones al aborto.



Otra de las medidas será una campaña de educación púbica para informar de las opciones disponibles para acceder al aborto.

Las críticas a Biden

Desde que la Suprema Corte de Justicia anuló el 24 de junio el fallo Roe vs. Wade que en 1973 garantizó el derecho al aborto a nivel federal, siete estados ya prohibieron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y se espera que muchos más sigan ese camino.



Ese mismo día Biden calificó al fallo de "trágico error" y anunció medidas regulatorias sobre el acceso a las píldoras abortivas y sobre el derecho de las mujeres a viajar a otros estados si desean abortar.

Pero desde entonces, el demócrata había guardado silencio sobre el tema, concitando críticas cada vez más virulentas de su propio Partido Demócrata, que considera que no está haciendo lo suficiente para defender el derecho al aborto tras el fallo del Supremo.



(Siga leyendo: Aborto en EE. UU.: el último ataque contra los derechos de las mujeres)



Las medidas anunciadas este viernes no van lo lejos que querían los miembros más progresistas del Partido Demócrata, como la senadora Elizabeth Warren, que ha instadado repetidamente a Biden a que use las instalaciones federales sobre las que tiene potestad el Gobierno en diferentes estados -incluidos aquellos que ya prohíben el aborto- para ayudar a las mujeres que necesitan esa atención médica.

*Con información de AFP y Efe

