Estados Unidos comprará 10 millones de píldoras contra covid-19 de Pfizer

A principios del mes de noviembre, la farmacéutica Pfizer publicó los resultados de la nueva píldora para tratar casos de covid-19. Los estudios arrojaron una reducción del 89 por ciento en el riesgo de hospitalización grave a causa de esta enfermedad.

existe una necesidad urgente de opciones de tratamiento que salven vidas FACEBOOK

TWITTER

El medicamento debe ser consumido en combinación con otro antiviral llamado Ritonavir, una medicina utilizada usualmente para tratar a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según información de la cadena de noticias ‘CNN’.



Las autoridades sanitarias y federales de los Estados Unidos confían en que la píldora que está siendo probada por Pfizer sea el camino ideal para poder tratar con más facilidad a los pacientes que presenten síntomas del virus en sus primeras etapas de incubación.



El pasado martes 16 de noviembre, la farmacéutica pidió a las autoridades estadounidenses la autorización federal del medicamento para su uso de emergencia. Con esta medida se busca que las farmacias puedan disponer de una reserva limitada del fármaco en poco tiempo.



Lo propio lo hace Merck, un fabricante de medicamentos a nivel mundial que, al igual que Pfizer, quiere avalar el uso de su píldora anticovid con las autoridades sanitarias de Estados Unidos.



(Puede leer: España: pactan enmienda a ley para investigar crímenes del franquismo).

Facebook Twitter Linkedin

La farmaceutica Pfizer anuncia que sus píldoras anticovid tienen un 89 porciento de efectividad. Foto: iStock

Ambas tienen un rango de 5 días de uso en pacientes contagiados. Pfizer, por su parte, recomienda ingerir 30 pastas en ese lapso de tiempo; mientras que Merck aconseja 40 y espera tener luz verde a principios de diciembre para empezar a distribuir el medicamento, según informó ‘The New York Times’.



“Con más de 5 millones de muertes e innumerables vidas afectadas por esta devastadora enfermedad en todo el mundo, existe una necesidad urgente de opciones de tratamiento que salven vidas”. mencionó Alex Bourla, presidente Ejecutivo de Pfizer, en un comunicado oficial.



“La abrumadora eficacia lograda en nuestro reciente estudio clínico de Paxlovid, y su potencial para ayudar a salvar vidas y mantener a las personas fuera del hospital si es autorizado, subraya el papel fundamental que las terapias antivirales orales podrían desempeñar en la batalla contra el covid-19",agregó

Actualidad del covid en Estados Unidos

Creo que estos nuevos antivirales orales cambiarán la forma en que se maneja el covid FACEBOOK

TWITTER

Si bien, a finales de octubre y principios de noviembre se vió una reducción en contagios y muertes en todo el territorio, en la última semana la tendencia ha ido aumentando; pues se están registrando más de 85 mil casos al día, un incremento del 18 por ciento en relación con las cifras de hace dos semanas.



Por su parte, el número de muertes ha disminuido 15 por ciento en comparación con las cifras registradas en los meses de junio y julio del presente año en el país norteamericano.



(También: Tarjeta de residencia: así puede obtenerla mediante un familiar).



Actualmente, se presenta un índice de fallecidos que ronda las 1.100 muertes diarias, una cantidad considerable pero reducida. Esta disminución de muertes se puede explicar por al avance del esquema de inmunización, pese a las campañas antivacunas.

Facebook Twitter Linkedin

Cuatro de cada cinco ciudadanos estadounidenses mayores de 12 años cuentan con al menos la primera dosis de su esquema de vacunación. Foto: iStock

Hasta el momento y según cifras suministradas por ‘The New York Times’, cuatro de cada cinco ciudadanos estadounidenses mayores de 12 años cuentan con al menos la primera dosis de su esquema de vacunación.



"No sé qué va a pasar en las próximas semanas. Pero tengo la sensación de que no será agradable", apuntó en entrevista con ‘CNN’ Michael Osterhom, director del centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.



Debido al temor de futuros picos de contagio, la píldora contra covid-19 de Pfizer es vista con buenos ojos por el Gobierno estadounidense, que en el transcurso de la semana espera dar el aval para empezar su utilización en ciudadanos que tengan mayor riesgo de muerte y hospitalización grave.



La farmacéutica ha fijado la meta de poder cubrir a cerca de 21 millones de personas para el primer semestre de 2022 y, a otras 50 millones para el último tramo de ese mismo año.



(Le puede interesar: Un tiroteo en un parque de Estados Unidos deja seis heridos).



“Creo que esta es una herramienta nueva y poderosa en términos de mantener a las personas con vida y fuera del hospital (...) Pero las personas que van a recibirlas son las personas a las que se les puede diagnosticar rápidamente y que corren el riesgo de que alguien piense que podrían necesitar ir al hospital”, mencionó el Dr. David Dowdy, profesor asociado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.



“Creo que estos nuevos antivirales orales cambiarán la forma en que se maneja el covid. Estos ayudarán a reducir la carga en los hospitales y el número de muertos”, agregó.

Más noticias

Catástrofe humanitaria: el régimen de Maduro acaba pueblos indígenas

Cómo es Hamtramck, la primera ciudad de EE.UU. gobernada por musulmanes

Critican a Rigoberto Urán por este video cargando a su bebé en bicicleta

Luisa Fernanda W contó que casi se ahoga con su hijo en el mar

‘Teleboda’: no se han visto en persona, se juraron amor y ahora son esposos

Tendencias EL TIEMPO