Fiscal investiga presiones poselectorales de Trump en Georgia, EE. UU.

Una fiscal de Georgia anunció el miércoles el inicio de una investigación sobre los esfuerzos del ahora exmandatario Donald Trump de revertir los resultados de las elecciones presidenciales en ese estado del sur de Estados Unidos.



"Esta investigación incluirá posibles violaciones a las leyes electorales de Georgia que prohíben pedir a los funcionarios locales y estatales que cometan fraude o falso testimonio, aunque no se limitará a ello", señaló Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, en una carta divulgada por medios locales.



La misiva, que no menciona expresamente al expresidente, está dirigida al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, quien fue objeto de muchas presiones por parte de Trump.



Willis, una afrodescendiente del Partido Demócrata recientemente elegida para el cargo, pidió "conservar todos los documentos relativos a las elecciones", fundamentalmente aquellos que "atestigüen intentos de influir" en los funcionarios electorales, según la misiva, divulgada por medios locales.

Trump, que denunció sin pruebas un fraude en las elecciones de noviembre, pidió a Raffensperger en una llamada telefónica del 2 de enero, que se hizo pública al día siguiente, que "encontrara" los votos necesarios para alcanzar a Joe Biden en este estado. "Solo quiero encontrar 11.780 votos", le dijo el entonces presidente, según la grabación de la llamada de una hora de duración.



Luego, Trump le dijo a Raffensperger que si no se avenía a su pedido, corría el riesgo de enfrentar cargos criminales. La apertura de esta pesquisa plantea una nueva amenaza al expresidente, quien está siendo sometido a un juicio político en el Senado por "incitación a la insurrección" en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero.



Asimismo, Trump el objeto de investigaciones en Nueva York que comenzaron por sumas pagadas a examantes para supuestamente comprar su silencio durante la campaña de 2016, pero que ahora se relacionan más ampliamente con un posible fraude bancario o fiscal.



