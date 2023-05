Estados Unidos confirmó este jueves su decisión de expandir su Programa de Reunificación Familiar (o FRP, por su sigla en inglés) para que también incluya a ciudadanos de Colombia, El Salvador. Guatemala y Honduras.



(Lea aquí: ¿Qué viene para migrantes en EE. UU. tras fin del Título 42 este jueves? Habla experto)



En un breve comunicado en el que no dan mayores detalles, el Departamento de Servicio para Ciudadanía e Inmigración indicó que el programa será por invitación únicamente y solo comenzaría a funcionar a partir de mediados de junio.

Bajo el FRP, un ciudadano estadounidense o portador del llamado 'Green Card' o residente podrá pedir que se otorgue un "parol" o salvoconducto a ciertos familiares de estos países para que puedan viajar de inmediato a EE. UU. mientras avanza su proceso migratorio.



"El Departamento para la Seguridad Interna está creando nuevos procesos de libertad condicional de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. La agencia también está modernizando los procesos de libertad condicional de reunificación familiar existentes para Cuba y Haití. Estos procesos, una vez finalizados, permitirán que personas verificadas y con peticiones de familiares ya autorizadas obtengan la libertad condicional para venir a Estados Unidos. El gobierno de los EE. UU. entregará una autorización oportuna y eficiente para aquellos aprobados y examinados para viajar. Las personas en libertad condicional en los EE. UU. bajo estos procesos serían elegibles para solicitar una autorización de trabajo", dice el comunicado.

Facebook Twitter Linkedin

Aunque los requerimientos específicos aún se desconocen, el proceso funcionaría de manera similar al que ya aplica para los ciudadanos de Haití y Cuba. Foto: Archivo EL TIEMPO

Aunque los requerimientos específicos aún se desconocen, el proceso funcionaría de manera similar al que ya aplica para los ciudadanos de Haití y Cuba.



Actualmente, y este sería caso para los colombianos, un ciudadano de EE. UU. podrá pedir el "parole" para hermanos o hijos mayores de 21 años y sus familias inmediatas (esposo o esposa e hijos de estos que sean menores de 21 años y no casados).



En el caso de los residentes o portadores de 'Green Card' se permitirá el "parole" para su esposa e hijos menores de 21 años no casados.



Se trata de un desarrollo significativo pues si bien la ley ya le permite a los ciudadanos de EE. UU. y residentes "pedir" a estos familiares, la posibilidad de trasladarse a EE.UU. depende de que le expidan una visa que a veces suele tardar años pues los cupos son limitados.



Bajo el programa, una vez aprobadas las solicitudes, ya no tendrían que esperar a que les salga esta visa para poder viajar a EE. UU. y "reunificarse" con sus familias.



En otras palabras, en lugar de esperar en Colombia a que les salga el permiso que les permite desplazarse a EE. UU. para luego aplicar a la residencia, ahora podrán migrar a EE. UU., y con autorización de trabajo, mientras tramitan la residencia.



El programa no cobija a esposos o esposas, padres o hijos menores de 21 años de ciudadanos de EE.UU por que estos -considerados parientes inmediatos- ya pueden obtener una visa y viajar de inmediato al país sin tener que hacer cola como en los otros casos.

El Departamento para la Seguridad Interna está creando nuevos procesos de libertad condicional de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. FACEBOOK

TWITTER

Como en el caso de los haitianos y cubanos, el proceso tiene tres pasos.



Primero, el ciudadano de EE.UU. y-o el residente debe llenar el formulario I-130 donde solicita una visa para los familiares que cumplan estos criterios y quieren migrar.



Es un paso que permite establecer el parentesco y que se está cumpliendo con los requisitos.



Una vez el formulario es aprobado, deberá esperar una invitación del Centro de Visas del Departamento de Estado para participar en el programa.



Ya con la invitación en mano, se procederá a tramitar el parole y la autorización para que el familiar pueda viajar.



Por supuesto, se dará prelación a las personas que ya han presentado previamente el formulario I-130, les fue aceptado y solo están pendientes de que les salga la visa para poder viajar.



EE.UU, aclara que los casos se analizarán individualmente y que tanto peticionarios como beneficiarios deberán atravesar un proceso de revisión.



Así mismo, que el mecanismo no está aún en vigencia y comenzará oficialmente cuando se comiencen a expedir las invitaciones para participar, que calculan serían para mediados de junio.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington