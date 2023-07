Una pareja en la ciudad de Fort Worth, en el estado norteamericano de Texas, sufrió un duro golpe como consecuencia de una discusión de tránsito.



Una maniobra peligrosa de un conductor le valió que Zane Jones insultara al hombre que lo chocó, pero la reacción posterior fue brutal; el conductor disparó múltiples tiros desde su camioneta y alcanzaron a la esposa de Jones, identificada como Paola Núñez, quien murió luego de ser trasladada a un hospital cercano.



(Le recomendamos leer: Tiktoker completa reto de 295 días sin usar champú: ¿cómo tiene el pelo?).

Según contó a una señal televisiva local, Jones había salido junto a su mujer a trabajar por la noche, cerca de las 21, cuando la camioneta pasó muy cerca de ellos a una velocidad de 145 km/h en la autopista en la que circulaba, a punto de chocarlos.



Tras hacerle el gesto, se percató del arma que el otro conductor llevaba en la mano, y luego de recibir tiros en la ventanilla izquierda y el parabrisas, se detuvo en una estación de servicio. Fue cuando Jones se dio cuenta que Núñez no respondía cuando pedía que llame al 911 cuando vio que las balas la habían alcanzado.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia Foto: Luis Lizarazo/ EL TIEMPO

La pareja se había conocido a distancia hace dos años, cuando Núñez aún vivía en su Guatemala natal. Los dos eran fanáticos de las bandas de rock Journey y Switchfoot, y Jones, que tenía cuatro hijos de un matrimonio anterior, le había pedido referencias por un recital que la segunda daría en San Diego a principios de 2021.



(Le podría interesar: 'Me lo presentas, me caso, ganas': mujer paga plata a quien le consiga esposo).



Las visitas de Núñez a Texas se fueron extendiendo, y con el tiempo consiguió un trabajo y una visa temporal en Fort Worth para vivir juntos. Poco después en enero de 2022, la pareja se casó por civil, y tenían pensado hacer una ceremonia una vez que tuvieran el dinero para realizarla; apenas en abril de este año Núñez consiguió una green card y la residencia permanente en Estados Unidos.



Antes de la muerte de su esposa, Jones tenía planeado un viaje a Disneyland y otro recital de Switchfoot, pero desde el incidente reconoce que le cuesta mucho hacer actividades del día a día como ducharse y lavarse los dientes: “Estuve apenas un año y medio casado con esta mujer”, se lamentó. “Treinta o cuarenta no habrían sido suficientes. Pero solo un año y medio... eso es una tragedia”.



LA NACIÓN

Lea más noticias...