Estados Unidos: los requisitos para ingresar al país desde noviembre

A partir de noviembre de este año todos los extranjeros -incluidos colombianos- que deseen ingresar a Estados Unidos tendrán que presentar una prueba de vacunación contra el covid-19.



El anunció, hecho este lunes por la Casa Blanca, tendrá grandes repercusiones no solo para el país sino para la mayoría de ciudadanos del mundo que hoy día pueden entrar a EE. UU. simplemente con presentar una prueba negativa de coronavirus con tres días de vigencia.



Desde noviembre, además de esta prueba negativa será necesario presentar un documento que demuestre la vacunación contra el covid. En otras palabras EE. UU. acaba de dar la luz verde a un mandato universal que cobijará a todo el que no sea un ciudadano de este país.



La noticia implica, además, que en un plazo de menos de 45 días se acabará formalmente con el llamado "turismo de vacunación" pues los no inoculados ya no podrían ingresar a EE.UU. para aplicarse el biológico.



Curiosamente, en EE.UU. la noticia fue vendida como un levantamiento de restricciones pues elimina el veto que existía contra 33 países del mundo, en su mayoría europeos (más Brasil, China, India, Irán y Sudáfrica).



Estos países estaban en una lista negra desde marzo del 2020 que venia generando fuertes tensiones con el Viejo Continente pues a los estadounidenses si se les permite ingresar.



Y la noticia, para los ciudadanos de estas naciones, es sin duda buena.



Muchas familias, de hecho, habían quedado separadas desde hace 18 meses y a partir de noviembre podrán volver a reunirse siempre y cuando estén vacunados y den negativo a la prueba de Covid.



Pero en el caso de Colombia y otras 150 naciones del mundo el efecto sería lo contrario. Eso por que en la mayoría las tasas de vacunación son todavía bajas.



En el caso de nuestro país, que va por el 30 por ciento, quiere decir que 7 de cada 10 adultos no podría ingresar a EE.UU. a partir de noviembre.



De acuerdo con Jeffrey Zients, el coordinador para la pandemia de la Casa Blanca, la idea del giro consiste en enfocarse ya no en países sino en individuos.



¨El que quiere venir a EE.UU. puede venir siempre y cuando esté vacunado¨, dijo Zients.



La medida fue aplaudida inicialmente tanto por la industria turística como por la aeronáutica, dos sectores muy golpeados por las restricciones que impuso la pandemia.



De acuerdo con la Asociación de EE.UU. para el Turismo, entre ambos se perdieron más de US $500.000 mil millones de dólares durante este período.



Y si bien la nueva medida podría reactivar un segmento del sector también podría deprimir otro. En este caso el del turismo de los no vacunados o los que viajan a EE.UU. para obtener el biológico.



Además, aún faltan por determinar qué tipo de vacunas aceptará EE.UU. como válidas para poder ingresar. Actualmente en el país la FDA solo ha otorgado autorización para las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson.



Y no está claro si aquellos inoculados con Astrazeneca (Gran Bretaña) o Sinovac (China) recibirán el visto bueno.



Tampoco hay detalles sobre el tipo de documentos que aceptará EE.UU. como prueba de vacunación.



Según Zients, todos esos detalles los definirá la CDC (Centros para el Control de Enfermedades) en los próximos días. En el caso de Colombia, casi toda la población mayor de 65 años está vacunada son Sinovac.



Y no está garantizada que EE.UU., que compite con China en el mundo de las vacunas y no está en los mejores términos con Beijing, aceptará este biológico.



Varias fuentes diplomáticas consultadas por este diario expresaron sorpresa y temor ante el anuncio pues resta muy poco tiempo para su entrada en vigor y por que su implementación exigirá un gran trabajo tanto de aerolíneas como de los gobiernos.



La medida también afectará a los estadounidenses no vacunados que quieran ingresar a su país.



Desde noviembre solo podrán viajar si aportan una prueba negativa para Covid 19 practicada 24 horas antes del viaje (antes eran tres días en todos los casos).



La nueva decisión, aclaró la Casa Blanca, no regirá sobre fronteras terrestres



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

