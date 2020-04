Por brote de coronavirus, EE. UU. evacúa tripulantes de portaviones

Estados Unidos está evacuando a miles de marineros de su portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt en Guam, luego de que el capitán del navío advirtiera que el brote de coronavirus a bordo amenaza las vidas de los tripulantes.



Según la Armada estadounidense, se han registrado 93 casos de covid-19 entre los 4.800 tripulantes del portaaviones. Oficiales del Pentágono dijeron este miércoles que la Armada está buscando habitaciones de hotel en esta isla del Pacífico, mientras organiza un equipo de marineros sanos para mantener operativo el barco.



"El plan ahora es sacar tantas personas del Teddy Roosevelt como podamos, entendiendo que tenemos que dejar algunos oficiales a bordo para realizar labores normales de guardia que mantengan el barco operativo", dijo el miércoles a reporteros en Guam el contraalmirante John Menoni, comandante de la región de las Marianas.



El secretario interino de la Armada, Thomas Modly, dijo desde Washington que cerca de 1.000 tripulantes del portaaviones ya habían abandonado el barco y que el número alcanzaría los 2.700 en un par de días.



Ya han salido 1.000 tripulantes del Theodore Roosevelt tras el llamado de emergencia de su capitán. Foto: EFE

Pero unas 1.000 personas deberán permanecer a bordo del navío para mantenerlo en funcionamiento mientras se lleva a cabo una minuciosa esterilización del barco. "No podemos ni vamos a retirar a todos los marineros del barco", afirmó Modly. "Este navío contiene armas, municiones, aviones caros y una planta nuclear", explicó.



Esta misma semana, el capitán del portaaviones, Brett Crozier, había informado al Pentágono que el coronavirus se expandía sin control a bordo y había pedido ayuda para poner en cuarentena a su tripulación. "La propagación de la enfermedad está en marcha y se acelera", escribió el capitán Crozier en una carta a sus superiores.

"No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", suplicó, pidiendo sacar a todo el personal del barco y asumir ese "riesgo necesario".



Se espera la llegada de 40 marines especialistas en salud para ayudar con las pruebas de diagnóstico.



El contraalmirante Menoni también explicó que solo marineros cuyas pruebas demuestren que están sanos serán albergados fuera de la base naval de Guam, un puerto estratégico en el medio del Pacífico.

Entre la salud y la seguridad

El atraco del Roosevelt en Guam el 28 de marzo dejó a los dos portaaviones del Pentágono en el Pacífico en puerto, pues el USS Ronald Reagan está en Japón y también tiene un número desconocido de casos de coronavirus a bordo.



En todo caso, el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que no espera que ningún país vaya a poner a prueba la capacidad de respuesta militar de Estados Unidos en medio de la pandemia.



Más tarde, en otras declaraciones ante la prensa, Esper sostuvo que mientras las fuerzas castrenses seguían la orientación sobre el distanciamiento social y el saneamiento, la difícil situación del Roosevelt y la extensión de la pandemia no estaban erosionando las capacidades bélicas de los militares estadounidenses.



"Parece que existe este discurso de que deberíamos cerrar todo el ejército de Estados Unidos y abordar el problema de esa manera. Eso no es factible", expresó en la Casa Blanca. "Tenemos una misión: nuestra misión es proteger a Estados Unidos y a nuestra gente. Y así vivimos y trabajamos en espacios reducidos, ya sea un

portaaviones, un submarino, un tanque, un bombardero, es la naturaleza de nuestra tarea", añadió.



