Estados Unidos dijo este martes que está "preparado" para la respuesta que tenga China por la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, un viaje que ha molestado a Pekín.



"Estados Unidos no busca ni quiere una crisis. Estamos preparados para gestionar lo que Pekín decida hacer", dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca el coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.



Kirby aseguró que las advertencias lanzadas por Pekín durante las últimas horas están "en la línea" de lo que Estados Unidos había anticipado, y defendió que "no hay ninguna razón" por la que el Gobierno chino use este viaje como "pretexto para aumentar su actividad militar" en la región.



Recordó que aviones militares chinos sobrevolaron el Estrecho de Taiwán mientras Pelosi se aproximaba a la isla y predijo que China seguirá protagonizando maniobras de este tipo durante los próximos días, incluso después de la visita de la presidenta de la Cámara.



Ante las quejas de Pekín, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional afirmó que el viaje "es consistente" con la política de "una sola China" defendida por Estados Unidos desde 1979.



"Hemos dicho que nos oponemos a cualquier cambio unilateral en el statu quo por parte de cualquiera de los dos lados. Hemos dicho también que no apoyamos la independencia de Taiwán", afirmó.



Kirby dijo que el viaje es una "decisión" de Pelosi, quien representa un poder independiente del Ejecutivo, y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "respeta" su voluntad.



Pelosi llegó este martes a Taiwán en una visita sin anunciar que ha exacerbado las tensiones entre Estados Unidos y China, que considera el viaje como una provocación a la que ha respondido mostrando músculo militar e imponiendo sanciones a importaciones de la isla.



La demócrata aterrizó en Taipéi poco antes de la 23:00 hora local procedente de Kuala Lumpur poniendo fin a un frenesí de especulaciones, ya que su visita no se había confirmado con anterioridad pese a que medios estadounidenses y taiwaneses la daban por segura desde la víspera.

Nancy Pelosi aterrizó en Taiwán. Foto: NAZRI RAPAAI / MALAYSIA DEPARTMENT OF INFORMATION / AFP

Senadores apoyan la llegada a Taiwán

Al mismo tiempo, la mitad de los senadores republicanos expresaron este martes su apoyo a la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.



"Apoyamos el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Durante décadas, los miembros del Congreso de los Estados Unidos, incluidos los anteriores presidentes de la Cámara, han viajado a Taiwán", dijeron en un breve comunicado conjunto rubricado hasta ahora por 26 de los 50 senadores republicanos.

En el texto, firmado entre otros por el líder de los conservadores en la Cámara Alta, Mitch McConnell, defendieron que la visita "es coherente" con la política de "una sola China" apoyada por Estados Unidos desde la promulgación de la Ley de Relaciones de Taiwán de 1979.



El líder republicano de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

Tras el aterrizaje de Pelosi, McConnell opinó en una intervención en el Senado que la demócrata "tiene todo el derecho" a visitar la isla, como ya hizo en 1997 el republicano Newt Gingrich siendo presidente de la Cámara Baja.



No obstante, McConnel arremetió contra el presidente estadounidense, Joe Biden, y su equipo porque considerar que ha tratado de "disuadir" a Pelosi de ir a la isla.

