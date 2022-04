El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirmó este miércoles que Estados Unidos había salido de la fase de pandemia de covid-19, al estar con bajos niveles de contagios, muertes y hospitalizaciones, pero horas después dio marcha atrás a sus comentarios asegurando que el país simplemente entró en una etapa en la que la enfermedad está más "controlada".



(Le podría interesar: Tapabocas: los países que también han flexibilizado su uso en interiores)

"Ciertamente ahora estamos en este país fuera de la fase de pandemia, es decir, no tenemos 900.000 nuevas infecciones diarias ni decenas y decenas y decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes. Estamos a un nivel bajo ahora", dijo

Fauci en una entrevista con la cadena de televisión CBS.



Pese a considerar que el país está fuera de la fase de pandemia, Fauci señaló que no creía que el coronavirus se erradicara.



"Lo que sí podemos mantener es un nivel muy bajo y vacunar de forma intermitente a la gente, no sé con qué frecuencia, podría ser cada año, o incluso cada más tiempo para mantener el nivel bajo, pero ahora no estamos en la fase de pandemia en el país", remarcó.



(Le podría interesar: Primeras muertes por covid en Shanghái desde inicio de nuevo confinamiento)



No obstante, apuntó que si se observa la situación mundial "no hay duda de que la pandemia sigue", ya que, explicó, todavía hay contagios muy rápidos y de forma amplia en distintas partes del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

El doctor Anthony Fauci es la mayor autoridad en enfermedades infecciosas en EE. UU. Foto: BBC Mundo / Reuters

Fauci aclaró que la pandemia no ha terminado

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también negó que la pandemia haya acabado FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Fauci se retractó este mismo miércoles de sus comentarios sobre el fin de la fase de pandemia del covid-19 en Estados Unidos, y aseguró que simplemente ha entrado en una etapa en la que la enfermedad está más "controlada".



"Ciertamente, no podemos decir que la pandemia se haya acabado. No se ha acabado", dijo en una entrevista con la cadena CBS.



El experto se retractó así sobre lo que había afirmado apenas unas horas antes en una entrevista en la cadena CBS News, en la que dijo que Estados Unidos ya estaba "fuera de la fase de pandemia" porque ya no hay "decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes".



Además matizó que, aunque la pandemia continúa, ya no es tan "aguda" como antes y ahora está en una fase "desacelerada" y mucho más "controlada".



En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, también negó que la pandemia haya acabado y recalcó que lo que quería decir Fauci es que ahora está en una fase "diferente", con un número de contagios "relativamente bajo".

Las cifras del covid-19 en Estados Unidos

Facebook Twitter Linkedin

Personas haciendo fila en Times Square para hacerse una prueba de covid-19. (Archivo) Foto: AFP

Según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), los nuevos casos diarios de covid-19 en Estados Unidos no están superando los 60.000 en abril, tras el repunte sufrido en enero por la variante ómicron donde se sobrepasó el millón de nuevos contagios al día.



Del mismo modo, los fallecidos por la enfermedad muestran una tendencia a la baja con menos de 500 diarias, e incluso con cifras por debajo de las 100 en algunas jornadas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

Más noticias del mundo:

-Ucrania investiga al menos 8.600 crímenes de guerra en la invasión rusa

-¿Qué harán Polonia y Bulgaria luego de que Rusia cortó suministro de gas?

-Presidente Biden pide al Congreso 33.000 millones de dólares para Ucrania