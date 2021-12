Varios libros y una comisión parlamentaria buscan echar luces sobre las últimas semanas de la presidencia de Donald Trump y bosquejan cada vez más claramente el cuadro de una democracia estadounidense en peligro.



La comisión de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio por una turba leal a Trump se centra cada vez más en el expresidente y sus principales ayudantes, y en lo que hicieron antes del motín.



Los legisladores, que han entrevistado a casi 300 personas, reconstruyen los movimientos de Trump después de que perdió las elecciones de noviembre de 2020 ante Joe Biden, y la posibilidad de que estuviera intentando diseñar un golpe de Estado, una amenaza sin precedentes para la democracia estadounidense.



Aquí un vistazo a lo que sucedió en las cruciales semanas previas al 6 de enero de 2021:

Trump es acusado de incitar a la turba de sus simpatizantes que asaltaron el edificio del Congreso de EE. UU. el pasado 6 de enero. Foto: Andrew Caballero Reynolds. AFP

Trump, dispuesto a revertir las elecciones en EE. UU.

El rechazo de Trump a la victoria electoral de Biden no fue solo una pataleta de mal perdedor, sino más bien un esfuerzo serio por retener el poder, y que el republicano habría planeado durante semanas.



A mediados de diciembre, el abogado John Eastman le presentó a Trump un plan preciso para que el entonces vicepresidente, Mike Pence, quien presidiría la certificación, explotara los vacíos legales para evitar que Biden se mudara a la Oficina Oval.



Pence, bajo una creciente presión, buscó el consejo del exvicepresidente Dan Quayle, quien le insistió que estaba obligado a certificar la victoria de Biden.



Sin embargo, según las nuevas cuentas y libros sobre los últimos meses de Trump en el cargo, Pence simplemente no le diría que no a su jefe. "No sabes en la posición que estoy", dijo, según "Peril" (Peligro), el libro de los periodistas Bob Woodward y Robert Costa.



Al final, Pence certificó el resultado de las elecciones y se restableció una calma relativa. En paralelo, el 5 y 6 de enero, Trump y su jefe de gabinete, Mark Meadows se comunicaban frecuentemente con una "sala situacional" en un hotel cercado integrada por Eastman, el asesor Steve Bannon y otros, que también tenían contacto con seguidores del entonces mandatario en las calles.

La CIA y el Pentágono temían el "golpe" de Trump antes del 6 de enero

En las semanas después de que Trump se negó a admitir la derrota, altos funcionarios temían que pudiera intentar movilizar al ejército para aferrarse al poder.



También temían que Trump, por frustración, pudiera iniciar una guerra. Después de las elecciones, la directora de la CIA, Gina Haspel, llamó al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, diciendo: "Estamos en camino hacia un golpe de Estado de derecha. Todo es una locura", según se publicó en "Peril".



Guerra con Irán y China preocupada durante la presidencia de Trump

El 12 de noviembre, Trump preguntó a los asesores sobre el lanzamiento de ataques aéreos para eliminar todo el programa nuclear de Irán. Lo persuadieron de abandonar esa idea, pero estaban desconcertados.



Cuando el tema surgió de nuevo con un ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, el 21 de diciembre, los funcionarios lucharon por contener a Trump, según "Betrayal", un libro del periodista de ABC Jonathan Karl.



Sin embargo, una situación mucho más grave estaba latente: China estaba preocupada de que un Trump desquiciado pudiera atacar. Y al Pentágono le preocupaba que Pekín pudiera lanzar un primer ataque. Justo antes de las elecciones, Milley tomó la inusual medida de llamar a su homólogo chino para ofrecerle garantías.



"Quiero asegurarles que el gobierno estadounidense es estable", dijo Milley al general Li Zuocheng. "No los vamos a atacar". También lo hizo después de los disturbios del 6 de enero. "Las cosas pueden parecer inestables (...) Pero esa es la naturaleza de la democracia, general Li. Estamos 100 por ciento estables", le aseguró Milley a Li.

El 6 de enero de 2021, partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protestan frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Dudaban de la estabilidad de Donald Trump

En las horas posteriores al ataque del 6 de enero, figuras políticas tanto republicanas como demócratas, incluyendo algunas en el propio gabinete, sintieron que Trump era inestable y debería ser destituido del cargo por vía constitucional.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamó a Milley para preguntarle cómo se puede evitar que un "presidente desquiciado" ordene un ataque nuclear. "Los gatillos nucleares están seguros", le aseguró Milley, según "Peril". "Les puedo garantizar que eso no sucederá". Luego, Milley llamó a algunos oficiales superiores y les dijo que cualquier orden proveniente de Trump debía ser verificada con él. Miró a cada uno de ellos y les dijo: "¿Entendido?"



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

