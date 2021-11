Dejan libre a joven que se declaró culpable de abusar a cuatro adolescentes

Un indignante caso en Estados Unidos tiene a las autoridades 'contra la pared'.



Christopher Belter, de 20 años, se declaró culpable de abusar sexualmente de cuatro adolescentes en Nueva York.



Sin embargo, en las últimas horas, el juez encargado del caso no le dio una pena de cárcel. Por el contrario, lo condenó a ocho años de libertad condicional.

Me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial no es apropiada, así que te voy a sentenciar a libertad condicional FACEBOOK

TWITTER

La sentencia fue dictada por el juez de la corte del condado de Niágara, Matthew J. Murphy III. Su decisión dejó con gran indignación a las víctimas y sus familiares. La opinión pública en el país norteamericana también se pronunció al respecto.



Las violaciones ocurrieron entre febrero de 2017 y agosto de 2018, de acuerdo con la 'BBC'. El joven asistía a una escuela privada en Buffalo, Nueva York. Las jóvenes fueron agredidas en cuatro incidentes separados. Para ese momento, tres de las víctimas tenían 16 años y otra 15.



En 2019 el 'Washington Post' anunció que el joven se había declarado culpable de los delitos de violación en tercer grado e intento de abuso sexual en primer grado. También, de dos cargos menores de abuso sexual en segundo grado.



“A través del tratamiento y la reflexión, he llegado a sentir una profunda vergüenza y arrepentimiento por mis acciones, ninguna de ustedes merecía estar en esta situación", puntualizó el acusado.



La opinión pública estadounidense asegura que ocho años en prisión hubiera sido una condena proporcional con sus delitos. Sin embargo, el juez lo consideró "inapropiado".



(Lea también: Absuelven joven que mató a dos personas en protestas de Black Lives Matter).



"Me parece que una sentencia que implique encarcelamiento o encarcelamiento parcial no es apropiada, así que te voy a sentenciar a libertad condicional", afirmó el juez.

'No se hizo justicia'

Brian Seaman, fiscal de distrito del condado de Niágara, expresó su frustración frente a la decisión y aseguró que las autoridades consideraban que "una sentencia de prisión era totalmente apropiada en este caso”.



Por su parte, las víctimas creen que no se hizo justicia. “Mi cliente vomitó en el baño de mujeres después de la sentencia”, dijo Steven M. Cohen, abogado de una de las menores abusadas. “Si Chris Belter no fuera un acusado blanco de una familia rica e influyente, en mi experiencia... seguramente habría sido sentenciado a prisión”.



En un primer juicio, Belter fue sentenciado a dos años de libertad condicional provisional si cumplía con la condena. No obstante, rompió las reglas al acceder a pornografía sin autorización. En ese momento, el juez decidió que sería tratado como un delincuente adulto y no juvenil.



“Es un privilegiado. Viene de familia con dinero. Es blanco. Fue sentenciado como adulto, de manera apropiada, pero que un adulto se salga con la suya con estos crímenes es injusto”, finalizó el abogado.

Más noticias

‘Maradona me violó mientras mi mamá lloraba tras la puerta’: Mavys Álvarez

Embajador de EE. UU. en Colombia rechaza uso de símbolos nazis

El violador y asesino serial que logró colarse en un 'reality' de citas

Científico señala a vendedora de mercado de Wuhan como el primer caso covid

El dispositivo que ‘es capaz’ de pasar de Tablet a computador

Tendencias EL TIEMPO