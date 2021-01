Video: vea el momento cuando Donald Trump se fue la Casa Blanca

Sobre las 8:18 de la mañana (hora local) salió de la Casa Blanca el saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su esposa Melania Trump. Lo esperaba un helicóptero Marine One en el Campo Sur de la casa presidencial de Estados Unidos, al que se dirigió con caminar pausado, luego de dar a algunos saludos de despedida a unos cuantos asistentes que se encontraban en los alrededores.



Así transmitieron algunos medios internacionales el momento preciso en que el presidente deja la Casa Blanca y aborda el helicóptero:

La imagen: así ha sido la salida de Trump de la Casa Blanca pic.twitter.com/SqGV6IwWYG — laSexta (@laSextaTV) January 20, 2021

🇺🇸 Así despegó desde la Casa Blanca el Air Force One con el presidente #Trump, quien llegará hoy a Florida tras un acto de despedida en la Base Aérea Andrews, en Maryland. pic.twitter.com/PRdrjVXAhr — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) January 20, 2021

Posteriormente, aterrizó en la Base Andrews, ubicada a las afueras de Washignton D.C., en donde una banda de la Fuerza Aérea tocó "Hail to the Chief" (Salve el Jefe) y cañones del Ejército saludaron con una salva de 21 disparos.



En la base, tenían dispuesto el escenario para su discurso de salida, que no contó con multitudes, sino con alrededor de 500 simpatizantes y medios que acudieron a su despedida.



"Tenemos el país más poderoso del mundo", dijo Trump en un breve discurso. "Fue mi mayor honor y privilegio ser su presidente. Que tengan una buena vida.", dijo.



📹 Con gesto serio, acompañado de su mujer y sin mascarilla, así llegaba Donald Trump a la base Andrews tras dejar la Casa Blanca > https://t.co/xslgKYPVeE pic.twitter.com/cvaydL30XX — Informativos Telecinco (@informativost5) January 20, 2021

Finalmente, el magnate Donald Trump, llegó a su club de golf Mar-a-Lago en el sur de Florida, donde planea residir, luego de abandonar por última vez la Casa Blanca.

Trump voló a Palm Beach en el avión presidencial Air Force One, luego de haberse negado a asistir al acto de posesión de su sucesor, Joe Biden.

Luego de su discurso de despedida en la base Andrews, Trump abordó el avión presidencial, que finalmente lo llevó a su residencia, en Florida. Foto: EFE

