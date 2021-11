Una pareja demanda a clínica de fertilidad por darle un embrión equivocado

Durante los primeros 120 días de vida de su hija, Daphna y Alexander Cardinale no estuvieron presentes.



Y no es que esta pareja de estadounidenses haya abandonado a su segundo retoño.



Ni más faltaba.



Lo que ocurrió es que, sin saberlo, en ese tiempo estuvieron cuidando y criando a otro bebé que no era el suyo.

La razón detrás de esa anomalía radica en una aparente falla médica del grupo de especialistas que estuvo a cargo de su proceso de gestación.



Según alega la pareja, estaban inmersos en un proceso de fecundación in vitro en el que se esperaba que los profesionales implantaran su embrión en el útero.



Sin embargo, el que finalmente le entregaron era el de otro matrimonio.



La situación los llevó a contactar a la otra mujer que había dado a luz una semana antes, en la misma clínica y en condiciones idénticas, para intercambiar a los bebés.



Hoy por hoy están junto con su hija, pero los efectos de ese craso error están lejos de quedar en el olvido.



Reaccionar contra la ‘negligencia médica’

La pareja permaneció cuatro meses cuidando a una hija que no era la suya. Foto: EFE

De acuerdo con la cadena británica ‘BBC’, en las últimas horas, los Cardinale decidieron interponer una demanda contra el Centro de Salud Reproductiva de California (CCRH), en Los Ángeles, y a In VitroTech Labs, un laboratorio de embriología con sede en EE. UU, por ‘negligencia médica’, ‘negligencia’ y ‘ocultamiento fraudulento’.



Según se lee en el documento, se acercaron en 2018 a la mencionada clínica de fertilidad para recibir la asesoría en su proceso.



En septiembre de 2019, el nacimiento de su bebé fue una realidad. Sin embargo, desde un comienzo, por lo que dijo Daphna en una conferencia de prensa, sentía que la pequeña no era ‘muy suya’.



Esperaban una bebé “rubia”, como su primer hijo, pero “salió uno con la piel mucho más oscura”, registró la ‘BBC’ que dijo la mujer entre lágrimas.



"Fue tan chocante que Alexander de hecho se alejó varios pasos de la mesa de partos, apoyándose contra la pared", añadió.



Una prueba de ADN confirmó su palpito. Foto: iStock

Empujados por la estupefacción, se practicaron una prueba de ADN que confirmó su presentimiento: esa niña no era suya.



Luego, el centro médico les ayudó a entablar contacto con una pareja que había dado a luz en un proceso idéntico con una semana de diferencia.



Ambas parejas acordaron pasar por el proceso legal de canjear formalmente a las bebés en enero de 2020.



Pero ahora, cuando las menores tienen más de dos años, Daphna y Alexander Cardinale decidieron acudir a la justicia porque, dicen, "el horror de esta situación no puede subestimarse".



"Nuestros recuerdos del parto siempre estarán manchados por la enfermiza realidad de que nuestra hija biológica fue entregada a otra persona y que el bebé por el que luché para traer a este mundo no era mío", sentenció Daphna.



La fecundación in vitro

Según dijo la mujer afectada, lo ocurrido los ha llevado junto con su marido a pedir asistencia psicológica. Foto: Mariana González / EFE

La fecundación in vitro es una técnica en la que los óvulos son fertilizados por el esperma del hombre fuera del cuerpo de la mujer.



Esta práctica moderna tuvo su primer caso de éxito en 1978 y nació como una opción viable para superar problemas de infertilidad.



De acuerdo con cifras oficiales, en 2017, el 1.9 % de todos los bebés nacidos en los Estados Unidos fueron concebidos con el uso de tecnología de reproducción asistida.

