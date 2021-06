Los detalles de la donación de vacunas de EE. UU. para Latinoamérica

La Casa Blanca anunció este jueves su estrategia para distribuir a nivel mundial un lote de 80 millones de vacunas contra el covid -19 que tiene a su disposición y que entregaría a lo largo del mes de junio.



Dentro del plan, la administración de Joe Biden sostiene que dará prioridad a América Latina y otros países de la región al igual que zonas del planeta donde se están experimentado picos.



Dentro de un primer contingente de 25 millones, se espera que Sudamérica, Centro América y el Caribe reciban 6 millones de dosis, mientras que Asia contará con 7 millones y 5 millones más para África.



Otro contingente de seis millones de vacunas irán para "socios" y "prioridades regionales", donde Estados Unidos incluye a México, Canadá, Corea del Sur, Gaza, Ucrania, Haití, entre otros.



Por ahora, la Casa Blanca no especificó el monto para cada país, pero sí dijo que la distribución será "per cápita".



Es decir, proporcional a la población de cada país. En el caso de América -excluyendo a México y Canadá- esos 6 millones se distribuirán entre: "Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití, República Dominicana y otros países del Caribe", señaló la administración Biden.



Según se anunció, los montos particulares por país serán determinados y anunciados una vez se coordine la "logística, regulaciones y otros parámetros particulares de cada región y nación".

La distribución de las vacunas en los distintos países dependerá de la capacidad logística para su recepción. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Se estima que Latinoamérica y el Caribe podría recibir otros 12 millones de vacunas una vez se distribuyan las restantes 55 millones de dosis. Es decir, un total entre 18 y 20 millones de dosis.



Cabe destacar que la Casa Blanca excluyó a varios países específicos de su lista de donaciones. No aparecen, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Uruguay y Chile.



Asumiendo que la población en Latinoamérica y El Caribe, hacia donde van dirigidas las vacunas, equivale a unos 550 millones de personas, Colombia con sus 50 millones de habitantes podría recibir unas 2 millones de dosis anticovid (aproximadamente).



No obstante, los números podrían cambiar debido a que la administración no precisó si mantendrá este mismo modelo de distribución para los 55 millones de dosis restantes.



La estrategia diseñada por la administración Biden para la distribución cuenta con dos elementos centrales. Según el plan, de los 80 millones de vacunas que han decidido compartir, el 75 por ciento (60 millones) serán distribuidas a través del programa Covax de Naciones Unidas para asegurar que sean compartidas de manera justa y donde más se necesitan.



Estados Unidos se reservó el restante 25 por ciento (20 millones) para entregar directamente a países aliados o a zonas que son prioridad para sus intereses.



Salvo México, Canadá y Haití, ningún otro país de la región calificó para la entrega directa de vacunas por fuera del mecanismo de Covax.

Las vacunas podrían provenir de distintas farmacéuticas como Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca y Pfizer, pero no se ha confirmado. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

"Estamos compartiendo estas vacunas no para asegurar favores o extraer concesiones sino para salvar vidas y encabezar la puja por acabar con esta pandemia. Estados Unidos será el arsenal de vacunas en nuestra lucha conjunta contra este virus", dijo Biden al anunciar el plan.



El presidente advirtió que la donación de vacunas es solo uno de los pasos que ha tomado Estados Unidos para llevar el biológico contra el covid a todos los rincones del mundo.



Biden mencionó, a su vez, la contribución de 4.000 millones de dólares a Covax y su decisión de empujar por un levantamiento temporal de los derechos de propiedad intelectual para que otros países del mundo puedan producir la vacuna a la mayor brevedad. En ese sentido, aseguró que su administración piensa brindar asesoría a las autoridades sanitarias en varios rincones del planeta.



La semana pasada, durante su gira por Washington, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le pidió a Estados Unidos que además de las donaciones vía Covax, Washington le suministrara a Colombia dosis adicionales a manera de préstamo. De momento, la administración Biden no ha respondido oficialmente a esa solicitud.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter: @segom68

